防新冠病毒 新加坡準備移工專用海上旅館

新加坡準備的浮動宿舍，是供應給外籍移工住宿。圖/新加坡海事和港口管理局

新加坡正在準備供給給外籍移工的防疫宿舍，以防範萬一可能的新冠病毒傳播。新建的宿舍位在船上，主要供給數百名通常在近海和與海上工作人員。

路透社報導，新加坡是東南亞疫情較早發生的地方，而週邊的國家又處在疫情嚴重狀態，同時新加坡有上萬名來自東南亞、南亞的外籍移工，他們居住在狹窄的宿舍中，這些宿舍已成為最近幾天，新冠病毒感染的最大問題點。

於是當局正在將一些健康的移工，轉移到其他地點，包括軍營、展覽中心、空置的公共住房，和「浮動旅館」。

新加坡基礎建設兼交通部長許文遠(Khao Boon Wan)表示，每個宿舍都可以容納數百名住客，而且可以實現安全間隔。浮動旅館都停靠在港口碼頭的禁區，沒有安全問題。

新加坡海事和港口管理局表示，是與浮動住宿駁船供應商Bibby Maritime Ltd公司，以及服務式公寓經營商The Ascott Ltd合作，引入兩艘浮動旅館。

當局發布了幾張房間照片，陳設相當乾淨簡單，並保留寬敞的甲板，可以運動一個小時。餐食則是在船外準備，然後各別交到客艙，以最大程度地減少人與人的接觸。

新加坡週日報告了233例新的冠狀病毒病例，總病例數數達到2,532起，其中8人死亡。

文章來源：Singapore to Add Floating Accommodation to Range of Housing for Foreign Workers

文章來源：Singapore readies ‘floating hotels’ for workers as coronavirus spreads

（中時電子報 江飛宇）

工商時報 數位編輯
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