疫情影響 起亞汽車旗下韓國3座廠擬停工

今（4/13）日國際財經新聞重點摘要：

1.美拚5月恢復常態 防疫官強調須先擴大篩檢

美國政府高層傳染病專家今天說，美國或許5月會準備好逐步恢復常態。愈來愈多跡象顯示美國疫情已處於高峰期，但有衛生專家強調須擴大篩檢，才能安心放寬居家或封城令。

「華盛頓郵報」指出，連川普政府內部一些專家都覺得，趕在5月1日前復工不切實際。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）接受美國廣播公司（ABC）電視節目「本週」（This Week）訪問時說：「（5月1日復工）只是目標，但我覺得要說已見到隧道盡頭的曙光還為時過早，我也覺得現在談5月1日能否復工言之過早。」

哈恩表示，美國到目前為止已完成超過200萬起篩檢，但許多需要檢測的民眾仍未能篩檢。哈恩說：「我們必須讓更多人篩檢，這點毫無疑問。」

美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在電視訪問中說，美國部分地區有望在5月開始放寬限制，但他仍抱持審慎態度。

佛奇告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我認為下個月可能至少在某些方面會開始放寬。我們希望能在這個月底檢視狀況時，想想現在有沒有任何地方可以安全且審慎地放寬？如果有就做，沒有的話就只能繼續維持現狀。」

佛奇表示，各區準備好的時間點會不一樣，而不是像「電燈開關」一按就馬上全國恢復運作，「端賴是在美國哪個地方、疫情爆發的本質及不會再經歷疫情復燃等而定」。

美國與多數西方國家不同的是，封城決定主要是由地方政府決定，而非總統定奪。美國有幾個人口稠密的州疫情相對嚴重，但州長已紛紛誓言，如有必要就會行動。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）告訴媒體：「我們希望盡快重啟經濟，要注意的是我們必須以明智的方式恢復運作。」

同為民主黨籍的新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）說，經濟恢復取決於「醫療照護全面恢復」。墨菲告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「如果我們開始太快恢復，我擔心，根據現在看到的數據，我們恐怕會火上加油。當前的情況猶如房子失火，優先要務就是滅火。」

聯邦政府方面，總統川普今天在推特上信心喊話。他寫道：「我們正邁向勝利，我們會贏，這場對抗隱形敵人的戰爭。」

華盛頓大學醫學院健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）主任莫瑞（Christopher Murray）則警告，若下月就解除所有限制，很可能代表「到7月底或8月，又倒退回現在這種疫情嚴峻的情況」。

莫瑞說：「也許某些州可以在5月中復工，但我們必須非常審慎，並確保美國民眾在封城這段期間的努力不會因過早復工付諸流水。」莫瑞研發的疫情評估與預測模型廣泛獲白宮等各方所引用。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）衛生安全中心主任殷格斯比（Tom Inglesby）表示，為能安全恢復運作，美國各社區必須要有能確診任何不適者有無感染新型冠狀病毒的能力。殷格斯比說：「我們國內多數地區現在還辦不到，篩檢量能仍嫌不足。」

根據約翰霍普金斯大學統計，截至今晚8時30分（台北時間13日上午8時30分），美國過去24小時出現1514起與2019冠狀病毒疾病有關的死亡病例，略低於前一天的1920人。全美累計死亡病例至少2萬2020例，確診病例55萬5313例，雙雙高居全球之冠。（中央社）

2.日本神戶紅十字醫院4醫師 確診新冠肺炎

日本神戶市政府表示，在日本紅十字會神戶紅十字醫院工作的4名醫師，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。院方今天已暫時取消門診及接收急診患者，進行院內消毒作業。

日本放送協會（NHK）報導，神戶紅十字醫院這段時間以來都負責接收2019冠狀病毒疾病患者，昨天已知有一名20多歲女護理師確診，所以對護理師同事進行檢查，結果確認有4名醫師感染。這4名醫師是20多歲到40多歲的男、女性。

院方為了進行院內消毒作業，今天暫時取消門診及接收急診患者。

神戶市所在的兵庫縣確診病例增加到379例。另外，神戶市有一名2019冠狀病毒疾病患者昨天死亡，是神戶市內首起死亡案例，總計兵庫縣共15死。（中央社）

3.四處握手到住進加護病房 英相強生鬼門關前走一遭

一個月前還活力充沛、四處與人握手的英相強生大概未料他竟會感染武漢肺炎，甚至入住加護病房，震驚英國政壇。所幸有驚無險，他今天已經出院到鄉間休養，等待重回政壇舞台。

英國過去24小時內新增737起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，累計致死人數突破1萬人，來到1萬612人。

如同公衛專家一再強調，病毒不會挑人。這場世界級危機中，英國政要先後傳出感染，先是英國王儲查爾斯王子，接著是首相強生（Boris Johnson）中鏢，導致缺席超過半個月，無法坐鎮領導政府。

強生最初輕忽這場傳染病危機，僅宣導大家多洗手，他本人對於和他人保持距離似乎也沒太在意。

「每日郵報」報導，就在一個月前，強生3月5日上電視節目、討論如何應對武漢肺炎疫情危機時，還與主持人握手。3月9日，強生前往西敏寺參加禮拜時，雖然在和主教握手前緊急煞車，但他後來還是和英國重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）握了手。

在唐寧街主持記者會時，強生也和專家學者並肩。不過，這些場景現在都已不再。記者會在他居家隔離後早就改成視訊作業，主持記者會的閣員也與學者分居三方，保持距離。

就在強生宣布實施3週禁足令之後，他在3月27日確診感染武漢肺炎，當時強生症狀輕微，在唐寧街自我隔離，還錄製了一段影片向大家報平安，強調他會繼續率領國家應對這場危機。影片中他氣色不錯，語氣輕快，大概認為自己體質不錯，應該7天後就能出關。

想不到和強生同時確診的衛生大臣韓考克（Matt Hancock）、比他晚一步宣布自我隔離的首席醫療官惠提（Chris Whitty）都回到工作崗位後，強生仍被關在唐寧街住所，而他在偶爾發布的影片中，也越來越沒有形象，招牌亂髮比平時更加凌亂。

直到隔離10天後，強生依舊有高燒與咳嗽症狀，醫師終於判斷情勢不妙，趕緊將強生送到最近的倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy’s & St Thomas’ Hospital）檢查。想不到強生隔天直接進了加護病房。

在強生缺席期間，他的閣員同僚臨危受命，輪番上陣主持疫情例行記者會。不料英國疫情越來越升溫，10日死者達到980人，險些突破千人大關。

在強生出院的這天，總計死亡人數突破了黑暗的一萬人數字，也讓英國成為美國、義大利、西班牙和法國之後，全球第5個武漢肺炎病故人數突破萬人的國家。

強生今天出院後在推特發布影片，感謝醫護人員，他也已搬到倫敦近郊契克斯（Chequers）的住所休養。強生預料還需要休養數週，但英國的3週禁足令即將到期，需要重新檢討，這項任務將落在繼續暫代首相職務的外相拉布（Dominic Raab）身上。（中央社）

4.加州居家避疫亂跑外地 7人各吃1000美元罰單

加州的居家避疫令開罰了，7名年輕人跑到離家一小時的海灘城市聖克魯斯（Santa Cruz）買飲料，在便利商店前被警察逮著，7人各吃一張1000美元（約新台幣3萬元）罰單。

舊金山灣區轄下有9個郡，像是舊金山和矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara）等，當地從3月17日開始實施就地避難（Shelter in place）措施，是全美國第一個最嚴格實施軟性禁足令的地方。

而加州宣布全州的居家防疫令（Safe at home）也自3月19日展開，加州人可以上街採買、看病、遛狗、或運動，但是相關規定越來越嚴格，從先前柔性勸導，轉成警方真的對不遵守居家防疫、沒有保持社交距離的人開罰。

海灘城市聖克魯斯（Santa Cruz）警察首長米爾斯（Andrew Mills）11日在他的推特公布照片，7名來自佛利蒙特（Fremont）居民造訪聖克魯斯，並在便利商店買飲料，但坐在店家前面未保持適當社交距離，警察開出每人一張1000美元罰單。

佛利蒙特距離聖克魯斯約50公里，儘管7名年輕人到店裡買「必要」的飲料，根據警長米爾斯所言，「居家避疫跑到外地是行不通的」。

米爾斯在推特強調，如果不是當地人，讓別人的社區陷入危險，就得吃罰單。

對於開罰這一碼事，有民眾回覆不同的想法，「很多人失業，卻開1000美元的金額」、「居家避疫是個好點子但不是好的法律」。

居家防疫法令的精神除了盡量待在家、不能跑到外地、還包括保持6呎（183公分）以上社交距離，且做什麼事情盡量「單人行」，超市也有標示很清楚的指引。

根據加州政府最新公開資訊，加州感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診21794例，死亡人數為651例，不過連續4天染疫住到加護病房人數下降，由上週的高峰199人，減少為179人。

今天是舊金山當地居家防疫令實施第27天也是復活節，加州政府下令關閉各公園和海灘，避免人潮湧入，許多信徒在家收看教堂提供復活主日彌撒直播。

加州警方對違反防疫規定的民眾開罰，儘管被一些人視為反應過度，根據網路媒體Vox報導，加州的居家防疫令早紐約州4天，就帶來很大的差別，紐約州累計病例是加州的9倍，死亡人數為加州的12倍。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）醫師、學者庫帕利（Krutika Kuppalli）8日表示，對待疫情，如果看起來像過度反應的部署，反而可能是在做正確的事情。（中央社）

5.97歲嬤戰勝新冠肺炎 創巴西最高齡痊癒紀錄

在巴西，一名年齡近百的老婦人感染2019冠狀病毒疾病後入院治療，一度送入加護病房救治，今天奇蹟似地康復出院，給了疫情嚴峻的巴西一線希望。

路透社報導，高齡97歲的達柯雷多（Gina Dal Colleto）4月1日因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）入院治療時，多數人都認為她恐難熬過這一劫。

不過根據「聖保羅州報」（Estadao）公布的影片，達柯雷多今天從聖保羅（Sao Paulo）維拉新星醫院（Hospital Vila Nova Star）坐著輪椅被推出來時，受到醫護人員夾道熱烈歡送，成為巴西已知最年長的2019冠狀病毒疾病痊癒者。

她出人意料的康復，給了拉丁美洲疫情最嚴峻的巴西一線希望。這波新型冠狀病毒疫情暴露出巴西公共衛生系統捉襟見肘，政壇為了如何最有效地遏止疫情擴散及撐起國內經濟，出現激烈辯論。

管理維拉新星醫院的Rede D’Or Sao Luiz集團在聲明中說，達柯雷多的義大利裔家族有11名手足，如今僅餘她在世，她獨自居住在港口城市聖多斯（Santos）。

聲明指出：「雖然活了近1個世紀，吉娜（達柯雷多）生活作息仍非常活躍，喜歡走路、買東西和下廚。她有6名孫子女和5名曾孫子女。」

聲明提到，達柯雷多住院期間，曾接受吸氧治療，一度送入加護病房。

巴西衛生部今天表示，疫情造成國內累計1223人死亡，比前一天多了99人，另確診病例累計2萬2169起。（中央社）

6.疫情影響出口歐美 起亞汽車旗下韓國3座廠擬停工

起亞汽車公司（Kia Motors Corp）13日告訴旗下韓國工會，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響汽車出口歐美，公司打算暫停韓國境內3座工廠的運作。

路透社報導，起亞汽車工會幹事表示，由於薪資協商仍在進行中，因此工會尚未決定是否接受這項計畫。起亞汽車的停工計畫日期為4月23日到29日。

起亞汽車在聲明中說：「因應全球需求受2019冠狀病毒疾病影響下滑，起亞汽車目前正在評估韓國境內部分工廠的停工計畫，不過此刻尚未做出決定。」

消息一出，起亞汽車股價應聲下跌3.4%，同集團的現代汽車公司（Hyundai Motor Co）下跌2%。

現代汽車位於東南部城市蔚山（Ulsan）一條生產休旅車款Tucson的生產線從今天起停工至17日。

由於疫情迅速延燒到亞洲以外地區，現代汽車和起亞汽車在韓國和中國以外的工廠多半已停工。（中央社）

7.求幫抗疫美言 陸找上德被打槍

德國媒體報導，大陸藉由新冠肺炎疫情推行宣傳活動，找上德國幫忙美言，不過遭到柏林當局拒絕。

據德國之聲引述德國當地媒體《世界報》（Die Welt）報導，北京相當在意各國認為新冠病毒起源於陸的說法，企圖動用外交管道動搖外界的這項認知，讓大陸外交官遊說德國政府官員，慫恿他們稱讚北京的防疫措施。

此外，大陸也積極進行提供西方醫療物資的援助行動，近期也相繼捐贈或出售義大利、法國、德國等防疫物資，報導引述德國負責對內安全情報工作的德國聯邦憲法保衛局說法指出，北京此舉意圖展現「中華人民共和國作為可信賴的合作夥伴」、並且「正在冷靜地應對危機」的形象。

《世界報》報導，德國外交部早在3月就致函其他聯邦官員，警告北京的遊說企圖，德國外交部明確下達建議：不要順應北京的詢問及遊說。

針對報導，德國外交部並未回應，不過德國聯邦憲法保衛局表示，即便沒有爆發疫情，大陸在德國的情報活動一直相當積極，例如拉攏德國重量級政治人物為大陸利益代言，德國情報機構近幾年來也已多次注意到，北京試圖對德個別政府官員施加影響力，例如位在西部的德國最大邦北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）憲法保衛局2018年就出具報告揭露，許多官員、政府職員都證實收到大量「接洽邀請」。

文章來源：情報機關：北京試圖拉攏德國為中國抗疫點贊

（中時電子報 吳映璠）