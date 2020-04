新冠病毒複製沒完！專家：14天隔離期無效

新冠肺炎感染全球超過170萬人,香港研究顯示,病毒有「忍者」性格,48小時內能在人體內複製100個分身,比SARS的再製效率還高。由於許多患者為輕症或是無症狀,加上多數人根本未免疫,專家警告,預估到7月都無法控制住疫情,14天隔離期恐怕也無效。

香港《南華早報》報導,香港知名傳染病學者、香港大學微生物系教授袁國勇領軍的團隊刊登於「臨床傳染病」期刊(Clinical Infectious Diseases)的最新研究顯示,新冠病毒在人體內的複製能力極強,48小時內能夠複製出100個分身。

袁國勇帶領的研究團隊是全球第一個採集新冠患者肺部檢體進行實驗的團隊,團隊讓檢體額外再感染SARS病毒,結果顯示,部分新冠病毒活力超強,48小時內能夠複製出100個病原體,相較之下,SARS病毒在高峰期時,最多只能複製10至20個。

不過研究也顯示,儘管新冠病毒再製效率高,它卻較少激起人體免疫反應,速度也較慢,和SARS病毒相反,新冠病毒進入人體48小時內,幾乎沒有誘發任何蛋白干擾素,蛋白干擾素是激發免疫系統對抗病毒的關鍵。

香港大學醫學院助理教授陳福和表示,新冠病毒就像「忍者」,在人體內不斷複製,卻只會造成較小的發炎反應。

由於多數新冠患者都只有輕微症狀,甚至是無症狀患者,令世界各國難以控制住疫情,袁國勇表示,目前約9成人口都未免疫,他警告,7月前,幾乎不可能控制住疫情,呼籲大眾要持續戴口罩,進入校園或辦公室前要消毒雙手。

研究也顯示,各國祭出的14天隔離期入境措施根本不夠,認為邊境重新開啟後,仍須對入境旅客進行篩檢。

文章來源:Coronavirus that causes Covid-19 can produce more than three times as many pathogens than Sars strain, HKU study reveals

(中時電子報 吳映璠)