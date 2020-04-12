英死亡病例破萬 強生曝治療過程命運難料

英國首相強生上週因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）入院治療，他12日出院後表示，治療期間「好轉或惡化都有可能」。根據最新統計，英國死於武漢肺炎人數已破萬。

強生（Boris Johnson）今天從倫敦的聖湯瑪斯醫院（St Thomas’ Hospital）出院後，隨即在推特發布短片說：「國家醫療保健服務（NHS）救了我一命，言語難以表達我虧欠的恩情。」

強生在影片中還感謝所有英國人遵守社交距離準則，他並相信全國上下的努力是值得的。

英國國家醫療保健服務今天公布，境內醫院過去24小時合計通報新增737起武漢肺炎死亡病例，累計達1萬612例。

新增死亡有657例在英格蘭。英國今天新增不治人數已由前2天的每日超過900例下降。

英國首相強生染武漢肺炎一度危急 謝醫護救他一命

英國首相強生（Boris Johnson）12日出院，但仍需要休養，不會立即返回工作崗位。他發布影片，感謝2名醫護人員關鍵時刻在他床邊48小時不眠不休照護，救了他一條命。

55歲的強生感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）10天後，5日入住倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy’s & St Thomas’ Hospital），隨後病情惡化，一度轉入加護病房治療，3天後病情好轉，9日轉回普通病房，今天宣布出院。

強生在推特發布的影片中穿著正裝，雖然稍微消瘦，但氣色不錯。

強生表示，他住院一週後終於在今天出院，「NHS救了我的命，毫無疑問」。他要對醫護人員致上個人最誠摯的謝意。他要感謝一名叫「尼克」的醫師在幾天前做出了一個關鍵決定，他將終生感謝。

強生也具體點名表示，他尤其要感謝在他的病況最危急的時候，有2名護理人員48小時在他床邊照護，分別是來自紐西蘭的珍妮，以及來自葡萄牙的路易士。他表示，在過去7天中，他看到NHS承受的壓力。他在醫院中見證醫護人員發揮「個人勇氣」，把自己置身在險境，持續冒著危險與致命病毒對抗。全英國的醫護人員就像珍妮和路易士一樣，無時無刻照護著病患。

強生也感謝全英國每個人在這段期間的犧牲。大自然一直在呼喚民眾出門，他可以想像要遵守保持社交距離政策、待在家中有多麼不容易。他感謝全國數千萬民眾遵守規定，為了自己與他人的健康，有耐性地遵守居家隔離政策。

他表示，他相信這一切犧牲都有價值，因為雖然每天仍有許多人離世，但在這場全國對抗病毒的戰役中，已經看到進展。