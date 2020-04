梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯

薩塞克斯公爵夫人梅根婚前是好萊塢女星,她在加州洛杉磯出生、成長,而母親多莉雅(Doria Ragland)至今仍住在那兒。雖然她和夫婿哈利脫英後,帶著寶貝兒子亞契輾轉從加拿大返回洛城,但若要久待,或許只是梅根一廂情願。

據英國《快報》(Express)報導,從3月31日,梅根和哈利正式淡出英國王室核心成員行列。如今他們已進入為期12個月的嘗試期,將設法開拓王室保護傘外的新人生,而女王將檢視這一年的狀況。

無論如何,他們目前定居洛杉磯,並將在當地度復活節,據說他們正在好萊塢A咖雲集的馬里布(Malibu)找房子。儘管梅根很高興能返鄉,但盛傳哈利近期內不會申請綠卡,或入籍為美國公民。

據《泰晤士報》(The Times)報導,哈利正在三思,究竟是否要定居美國。一位王室消息人士證實,哈利並沒申請雙重國籍。。而他和梅根在美國成立慈善組織的計畫,也因為新冠肺炎疫情而展延。

據王室評論員茉樂德(Angela Mollard)說,原本哈利和妻子迫不及待要脫離王室獨立,但在新冠肺炎疫情衝擊後,如今他或許有了改變。茉樂德指出,現在哈利處於和妻兒孤立於王室外的狀態,但他婚前一直和家人很親,而這是他有生以來所不曾經歷過的。

茉樂德說,人在大西洋彼岸的哈利或許覺得無比孤立,並在重新省思脫離王室的決定。

