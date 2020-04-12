梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯

梅根與哈利王子。圖／美聯社

薩塞克斯公爵夫人梅根婚前是好萊塢女星，她在加州洛杉磯出生、成長，而母親多莉雅（Doria Ragland）至今仍住在那兒。雖然她和夫婿哈利脫英後，帶著寶貝兒子亞契輾轉從加拿大返回洛城，但若要久待，或許只是梅根一廂情願。

據英國《快報》（Express）報導，從3月31日，梅根和哈利正式淡出英國王室核心成員行列。如今他們已進入為期12個月的嘗試期，將設法開拓王室保護傘外的新人生，而女王將檢視這一年的狀況。

無論如何，他們目前定居洛杉磯，並將在當地度復活節，據說他們正在好萊塢A咖雲集的馬里布（Malibu）找房子。儘管梅根很高興能返鄉，但盛傳哈利近期內不會申請綠卡，或入籍為美國公民。

據《泰晤士報》（The Times）報導，哈利正在三思，究竟是否要定居美國。一位王室消息人士證實，哈利並沒申請雙重國籍。。而他和梅根在美國成立慈善組織的計畫，也因為新冠肺炎疫情而展延。

據王室評論員茉樂德（Angela Mollard）說，原本哈利和妻子迫不及待要脫離王室獨立，但在新冠肺炎疫情衝擊後，如今他或許有了改變。茉樂德指出，現在哈利處於和妻兒孤立於王室外的狀態，但他婚前一直和家人很親，而這是他有生以來所不曾經歷過的。

茉樂德說，人在大西洋彼岸的哈利或許覺得無比孤立，並在重新省思脫離王室的決定。

文章來源：Meghan Markle heartbreak: The subtle sign Prince Harry not set on LA move

文章來源：Prince Harry ‘tremendously isolated’ with Meghan as Megxit regrets set in during crisis

（中時電子報 楊幼蘭）

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