英相強生出院 鄉間居所休養暫不上工

唐寧街今天表示，英國首相強生（Boris Johnson）已出院，但需要休養，不會立即返回工作崗位。他已前往鄉間居所暫住。

55歲的強生感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）10天後，5日入住倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy’s & St Thomas’ Hospital），隨後病情惡化，一度轉入加護病房治療，3天後病情好轉，9日轉回普通病房。

他今天在轉出加護病房後首次發表公開聲明，表達對醫護人員的敬意，他說：「我非常感謝他們，我欠他們一條命。」今天距離強生入院剛好滿一週。

唐寧街下午表示，強生搬到倫敦近郊契克斯（Chequers）的住所休養。

唐寧街表示：「在醫療團隊的建議下，首相將不會立刻返回工作崗位。他想要感謝在聖湯瑪斯醫院入住時所有人對他的照護。」

強生懷孕的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）在推特（Twitter）表示：「感謝所有人送來溫暖的支持訊息。今天的我感覺無比幸運。上週確實有些非常黑暗的時刻，我對那些身在同樣處境、替摯愛陷入病痛而擔憂的人感同身受。」

她說：「我無比感謝傑出的國家醫療保健服務（NHS）。聖湯瑪斯醫院的員工實在太棒了。我永遠無以回報，永懷感謝。」

席孟茲的預產期在2個月後，之前也因為出現2019冠狀病毒疾病症狀而居家隔離，但未接受病毒檢測。

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