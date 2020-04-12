NBA復賽無期 球員5月領薪有變數

美國職籃NBA因球員確診感染新冠病毒後停賽，至今已超過1個月，根據NBA聯盟向各隊發出的備忘錄顯示，4月15日發薪日球員仍照拿全薪。但由於短期內無復賽跡象，5月球員能否全薪入袋存在變數。

在停賽期間，聯盟與球員工會已就薪資問題進行數周談判。NBA完成3月11日賽事後宣布無限期停賽，當天爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）成為首位確診的NBA球員。

聯盟與工會討論的選項包括減薪，或是在部分賽是取消的預期心理下，將薪資交由第三方託管，但至少本月15日照發全薪。

NBA本季例行賽原訂在4月15日結束，18日展開季後賽。到15日為止，至少有259場例行賽賽事因疫情延期推遲。NBA總裁席佛（Adam Silver）近日坦言，有關本季賽事接下來的發展，包括是否復賽，5月之前不會有結論。 儘管NBA尚未取消任何一場比賽，一旦聯盟決定縮短本賽季或索性結束，收入損失可能高達數億美元。

根據NBA集體勞資協議，每取消一場比賽，球員就會短少1.08％的年薪。倘若這個球季受制於疫情提前報銷，NBA球員年薪平均損失幅度達21％，大咖球星如金州勇士王牌柯瑞（Stephen Curry）將少拿800萬美元，只領最低薪資的球員則損失18.9萬美元。

NBA的發薪日多在每月的1日和15日，過了4月15日之後，下一個發薪日在5月1日，但球員想照常領薪恐有變數。一旦球季縮短或本季確定不復賽，球員的薪資可能會受到影響。

最佳復賽版本？7月開打、8月決賽

儘管當前美國新冠肺炎疫情仍處高峰，《ESPN》薪資專家馬克斯仍然提出NBA最佳的復賽方案或版本，他認為NBA最好是在7月上旬，直接從本季季後賽開打，等到8月中旬進行總冠軍賽，下個完整82場例行賽球季才能在耶誕節開幕。

馬克斯提出最佳復賽版本如下：7月上旬季後賽開打、8月中旬總冠軍賽開打、8月底選秀大會、9月1日開啟自由市場、9月10日夏季或秋季聯賽、12月10日季前訓練營、12月25日新球季開幕(82場例行賽)、明年6月中旬例行賽結束。

只是馬克斯所提出的最佳復賽版本，前提仍是美國新冠肺炎疫情能夠有效控制，目前美國確診案例已經突破50萬大關，死亡人數也破2萬人，看來今年6月底之前確實毫無重新開打的可能性，馬克斯的最佳復賽版本，恐怕也會繼續延下去。（中時 黃及人）

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