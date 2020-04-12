菲律賓防疫封城 犯罪案件驟減5成

3月17日以來，菲國主要城市因新冠肺炎疫情先後封城，犯罪案件較上月劇減55%。不過，在嚴格封城規定下，菲律賓全國近10萬人違規遭逮捕、警告或罰款。

有線電視新聞網（CNN）菲律賓台報導，菲律賓國家警署11日公布數據顯示，3月17日到4月10日，菲國境內發生1562起犯罪案件，較2月21日到3月16日的3509起減少55.48%。

在封城措施下，菲律賓發生最多的犯罪案件是偷竊。封城後發生452起竊案，較前一段時間減少62%；其他依數量排序是人身傷害、謀殺、搶劫、強暴、殺人和綁架案。

菲律賓首都區警長席納斯（Debold Sinas）表示，犯罪率降低主因是街上的人變少了。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）延燒，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月16日晚間宣布，首都大馬尼拉地區所在的呂宋島實施強化社區隔離，並下令部署軍警確保民眾待在家裡，避免疫情擴散。

菲國中部大城宿霧市和杜特蒂家鄉、南部大城納卯市（Davao）等地區也因疫情爆發先後封城。多數地區將實施強化社區隔離到4月30日。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組數據顯示，3月17日到4月9日，全國有9萬9326人違反強化社區隔離規定，違規行為包括違反宵禁規定及不服從執法人員指示等。

其中，2萬4569人被捕、7萬173人受警告、4584人被罰款。

另據菲律賓國家警署新聞稿，截至7日，32人因散布假消息造成公眾恐慌被捕，將被移送法辦。

菲律賓人權委員會日前表示，社區隔離目的是在疫情大流行期間確保人們的健康與安全，而非用來維持社會秩序，呼籲執法單位不要隨意逮捕違規者。

菲律賓人權委員會是依據憲法設立的獨立政府機構，主要工作是調查違反人權事件、宣揚人權意識及加強維護人權。

截至11日，菲律賓新冠肺炎確診數達4428例，247人不治，157人康復。