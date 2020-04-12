不被疫情「擊倒」！ UFC擬在私人島復賽

新冠肺炎大流行讓全球各大運動賽事被迫停擺，混合各式武術的「終極格鬥冠軍賽」（UFC）無畏疫情，準備在本月18日復賽，主辦單位聲稱找到私人島嶼作為新場地，雖是閉門比賽，有線電視和按次付費觀眾仍有機會觀賞。

UFC主辦單位礙於疫情已推遲3場賽事，UFC總裁懷特（Dana White）宣布，UFC 249會照計畫如期在本月18日開打。但疫情重災區紐約州3月宣布禁止公共集會後，原訂場地布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）已被排除不予考慮。

多個國家為了防疫封鎖邊境，還祭出旅遊限制，不過懷特表示，他有辦法讓旗下一票非美籍選手回到擂台比賽。

懷特透露，UFC將選在私人小島舉行，他計畫每周廣邀全球好手來島上較量，所有選手及相關工作人員都會定期進行病毒篩檢。

UFC復賽的最大難題就是場地尋覓不易，原本打算將3、4月在俄亥俄州與奧勒岡州舉行的2場賽事，移師到賭城拉斯維加斯，但上月被內華達州運動委員會否決。

18日的UFC 249原本以UFC輕量級冠軍努曼格莫多夫（Khabib Nurmagomedov）對戰弗格森（Tony Ferguson）作為號召，但努曼格莫多夫因在俄羅斯接受隔離，已宣布放棄參賽。

身為美國總統川普好友的懷特，3月中旬對外宣稱，即便疫情當前，他的UFC控股公司（UFC Holdings）仍會讓UFC持續進行，此後至今他都沒有改變心意。

懷特的決心迎來債市叫好，UFC發行的逾20億美元公司債鹹魚翻身，近來價格反彈上揚。

為使UFC維持比賽，該公司與迪士尼旗下的體育頻道ESPN簽下15億美元合約，近幾年來也發行23億美元債券籌資。ESPN和UFC控股簽約後，除掌握UFC的獨家播映權，也取得按次計費授權。

UFC上回賽事要回溯到3月14日巴西站，當地政府為了防疫，將集會人數限制在150人以內，UFC因而首次舉辦無觀眾的閉門比賽。