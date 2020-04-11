美企快撐不下去！200多家科技廠大裁員

受到新冠肺炎疫情影響，根據統計，美國目前已有200多家科技公司裁員，總共逾1.8萬人。

外媒報導，評論網站Yelp於9日宣布裁員1,000人，另1,100人強迫休假。線上訂票平台Eventbrite則裁員45%，500多人受影響。軟體開發商Toast也宣布裁員1,300人。這些裁員消息都顯示疫情已經對於各行各業造成嚴重損失，科技企業也不例外。

專門收集科技企業裁員數據的數據服務商Layoffs.fyi指出，這是自3月初以來，科技業公布的四次最大規模裁員中的3次。根據統計，共有200多家公司報告裁員逾1.8萬人。

與勞工部公布的上周申請失業救濟的660萬人相比，這一數字幾乎是冰山一角。光是零售業，商店和餐館就有130萬人因店家關門被迫休假。Layoffs.fyi創辦人Roger Lee警告：「情況還會越來越糟。」

文章來源：Yelp, Eventbrite cuts mark ‘first wave’ of tech jobs seen lost to pandemic

（中時電子報 徐慈薇）

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