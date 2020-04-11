美新冠死亡單日破兩千 創全球紀錄

新冠病毒襲捲全美，至11日確診人數突破50萬，雖然美國總統川普聲稱疫情已受控制，並希望盡快在5月重啟經濟，不過11日單日內的死亡人數高達2108人，不僅創下疫情在美爆發以來的新高、更是全球首例，也讓美國總死亡人數升至18777人，逼近全球病死人數最多的義大利18849人，專家也呼籲川普仍不要疏忽大意。

據英國廣播公司（BBC）報導，美國在過去24小時內死亡人數突破2千人，成為全球首例。不過白宮專家仍表示，新冠病毒疫情在美已開始減緩。白宮疫情小組專員比克斯（Deborah Birx）表示，現在好的徵兆是疫情已經穩定下來，「雖然這讓人感到鼓舞，但美國疫情仍為達到高峰」。國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）也表示開始看到美國疫情逐漸降溫，但也強調即使這是重大的進展，保持社會距離等措施仍不能收回。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最近一次的冠狀病毒疫情態勢模型預估，就單日死亡來看，像是紐約、新澤西等州可能已過了疫情高峰。不過如佛州與德州仍要到27與28日才會達高峰。

不過川普仍打算盡快重啟經濟，他今天在白宮防疫記者會上表示，將成立第2個疫情工作小組，討論。至於重啟國家的日期是否如外界傳聞的將訂在5月1日，川普表示雖然非常期望盡快重啟國家運作，但他將會依據事實最初決定。

（中時電子報 馮英志）

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