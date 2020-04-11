世衛組織資金大起底！頭號金主是這大國

新冠肺炎疫情蔓延美國，對此，美國總統川普怒轟，世界衛生組織沒盡到任何責任，更偏袒大陸，忽略最大資助者美國，揚言將砍援助經費。世衛則否認以大陸為中心，更強調不應削減經費。如果川普真的打算削減經費，將對世衛產生嚴重衝擊，因美國是世衛組織的最大頭號金主。

川普與世界衛生組織之間的糾葛逐漸加深，自世衛秘書長反嗆川普將公衛問題政治化後，川普10日再次重批世衛以大陸為中心並在下周對世衛做出宣布，暗示川普政府將大砍其援助經費。期間，美國還曾舉例指台灣早就提醒WHO，指新冠可能人傳人，WHO卻忽視、未採取更積極作為，引發近日WHO祕書長譚德塞與台灣之間的「口水戰」。

媒體日前也曾報導，共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）表示，世衛各國的經費來源中，美國占了22%，美國還透過其他管道資助相關衛生計畫，但新冠肺炎爆發，「世界衛生組織沒有試圖拯救全球人民性命，反而站在一旁，淡化病毒的嚴重性，只為了不要得罪大陸官員。」

對於美國指控，據綜合媒體報導，世衛官員出面否認，以大陸為中心，早在1月份就警告了新冠肺炎的危險，更稱現在是疫情大流行的嚴重時刻，不是談論削減經費的時候。

據《今日頭條》報導，2月份最新公佈的財政預算中，美國挹注世衛5790萬美元資金，雖然預算從1.226億美元大幅削減，但美國還是世衛的頭號金主。大陸以2860萬美元緊追在後，日本以2050萬美元位居第3。

但《今周刊》亦報導，聯合國秘書長古特雷斯在2019年時曾表示，美國雖然世聯合國最大資金貢獻國家，可是也是欠款最高的國家。反而是大陸不僅繳清費用，更超越日本，成為聯合國內第二大貢獻資金的國家。

不過，英國《衛報》指出，美國雖積欠了世衛組織的會費已經很久了，欠款已累積至大約2 億美元。不過美國針對特定項目提供了一些捐款，也是2019年最大的單一捐助國，其捐助規模肯定遠遠超過大陸，如果加上大陸的經濟規模的因素，大陸對世衛組織的捐款相對不成比例。

因新冠肺炎疫情影響，川普與世衛間嫌隙加深，但若美國真的中斷世衛經費，很可能遭到包括美國盟友的國際反擊，並且反而增強了大陸在國際組織的影響力。

（中時電子報 陳弘美）

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