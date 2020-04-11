全美1／10失業 1680萬人申請救濟

受新冠肺炎疫情衝擊，美國各地企業紛紛倒閉，就業市場迅速崩潰，新增失業人口已連續3周激增，總計達到1680萬，成為1948年有紀錄以來美國失業人數最多、最快的一次。不過經濟學家普遍預測，一旦疫情結束，美國經濟將在今年下半年強勁反彈。

由於疫情引發最新一輪裁員和無薪休假，據美國勞動部統計，自3月中旬以來的3周，美國首次申請失業救濟人數分別增加330萬、690萬及660萬，令疫情爆發至今的總失業人數達到1680萬，創歷史最高紀錄。美聯社形容這一數字「令人震驚」，這意味著僅在過去3周，全美有超過十分之一雇員因疫情衝擊而失業。

當前美國經濟活動陷入停擺狀態，眾多行業解雇員工的勢頭難以遏止。《華盛頓郵報》10日引據知情人士說，川普總統經常關注失業率和股市數據，抱怨這些數據正在損害他的政績及連任前景。

美國聯準會（Fed）9日宣布，將擴大市場操作的適用範圍，提供總額高達2.3兆美元的貸款，幫助美國家庭、各類企業、州和地方政府。川普9日也說，他可能在周末公布美國航空業救助計畫，約275家航空公司已申請了援助。

接受《華爾街日報》調查的經濟學家預測，今春美國經濟嚴重萎縮，約三分之一認為就業市場將在5月觸底。經濟學家普遍預測，美國經濟將在下半年復甦，第3季和第4季的成長率將達6.2％和6.6％。華府智庫「彼得森國際經濟研究所」專家哈夫鮑爾說：「我們不會回復到2019年的水準，而是比那個水準低3％或4％。這可能算是樂觀的估計。它很大程度取決於應對新冠病毒的進展。」

（中國時報 王嘉源）

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