土耳其無預警宣布宵禁 地方恐慌現麵包之亂

土耳其收緊新冠肺炎防疫措施，內政部10日深夜無預警宣布31個省實施宵禁48小時，許多地方出現恐慌性的麵包搶購潮，不但有人當街大打出手，甚至「白刀子進，紅刀子出」。

在台灣，有人會說，「沒吃到白飯，就好像沒有吃飯一樣」，土耳其人則是用餐時一定得吃麵包，不但天天吃，而且餐餐吃，其重要性可見一斑。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）10日深夜10時許無預警宣布31個省將於兩小時後的子夜開始宵禁48小時，各地麵包店一直到跨夜時分都還大排長龍，許多地方得出動警察維持秩序。社群媒體上甚至出現民眾為了搶購麵包而火爆大打出手的畫面。

立場傾民族主義的報紙「新時代報」（Yenicag）網站上傳的畫面可以看到，深夜搶購麵包的隊伍占據半條馬路，用「人山人海」來形容並不誇張，看起來活脫擁擠夜巿中人氣攤位前可能出現的畫面。

而這場景卻出現在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情日益嚴峻的土耳其街頭。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）要求至少保持3步的社交距離，這下只剩半步。

土耳其於10日新增4747起新冠肺炎確診病例、98人不治，確診和死亡數都創下單日新高，使得累計通報病例來到4萬7029例，累計死亡數破千例，已有1006人不治。

反對派報紙「發言人報」（Sozcu）網站上傳的畫面顯示，伊斯坦堡貝拉姆帕薩區（Bayrampasa）一家麵包店前方有7、8個人上演全武行，從人行道打到馬路上，繞過行經的汽車還繼續打。即使跌倒在地上，爬起來也要繼續戰，場面相當火爆。

反對派報紙「共和報」（Cumhuriyet）網站則報導，南部阿達那省（Adana）塞伊漢縣（Seyhan）排隊買麵包的人龍中有人起了口角並且大打出手，結果一名23歲敘利亞人肚子挨了一刀，被送醫救治。這名傷患本來沒有生病，這下卻為了麵包而進了感染風險很高的醫院。

索魯於深夜宣布即將實施宵禁後，不忘呼籲民眾保持冷靜，強調宵禁只實施兩天，將於12日子夜結束，敦促無需進行恐慌性採購。

自3月11日通報武漢肺炎確診首例以來，安卡拉政府採取漸進趨嚴作法實施諸多禁制措施，依續祭出服務業停業、學校停課、65歲以上公民宵禁、公共場所戴口罩、20歲以下公民禁止出門、搭公車不可毗鄰而坐等措施，讓民眾有心理準備。

這場「麵包之亂」原本應該可以避免。許多民眾對於當局為何沒有提早宣布即將實施宵禁，讓他們有充裕時間進行準備，感到不解。然而，隨措施上路，不管有沒有搶到麵包，民眾現在只能遵守政策，乖乖待在家中，以免吃罰單。

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