川普下周公布砍WHO經費 傳考慮「另起爐灶」

美國總統川普與世界衛生組織之間的糾葛逐漸加深，自WHO秘書長反嗆川普將公衛問題政治化後，川普10日再次重批WHO以大陸為中心並在下周對WHO做出宣布，暗示川普政府將大砍其援助經費。而外媒也透露除了砍經費之外，川普政府內部正討論如何改革WHO，其中包括扶持現有國際組織已取之。

據《福斯新聞網》報導，在白宮的防疫記者會上再次對WHO問題表示，「美國每年提供世衛約5億美元資金，而我們將在下周討論這一問題，我們有很多話要說的」。他同時痛批WHO以大陸為中心，「我們每年提供3億至5億美元，但大陸每年提供4千萬不到，美國附的比大陸還要高10倍」，但「WHO總看起來像是替大陸說好話，這我不喜歡，對美國民眾也不公平」，並已向中國大陸國家主席習近平以及譚德塞表達不滿過。

關於將在下周對WHO宣布何事，川普說將在下周討論「大量細節」，但不想在耶穌受難日（Good Friday）的今天或復活節前夕談論這件事，在掌握所有真相前他也不想討論此事。

另外，據美媒《Politico》透露，川普政府的官員們已正草擬信函，將宣布暫停美國對WHO以及與其相關的泛美衛生組織的經費。這封信函也向國務院官員、美國國際開發署以及其他機構官員表示，必須將暫停WHO的經費轉移至其他國際組織。

至於川普對付WHO的下一步，美媒《Politico》指出川普團隊內官員們正在討論，有人提到藉由先存的法律以及政治機制改革聯合國體系，有人考慮如何降低WHO的作用；該報導也引述兩名知情人士指出，也有幕僚們討論在聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）為基礎模式上取代WHO，該機構為1990年建立，致力於消除愛滋病的聯合國下的國際組織。

不過報導也指出，一旦美中斷WHO經費，很可能遭到包括美國盟友的國際反擊，並且反而增強了大陸在國際組織的影響力。至於將UNAIDS取代WHO的想法，報導也指出仍不清楚UNAIDS內部組成為何會特別吸引川普政府幕僚，部分專家也對此想法表示困惑。美國知名智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）全球衛生專家莫里斯（Stephen Morrison）表示，「WHO在成立25年內確實有些汙點，但它仍是指導緊急應對，以及建立規範與標準的中央實體機構」。

（中時電子報 馮英志）

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