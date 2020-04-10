Fed推紓困 標指創46年最大單周漲幅

由於聯準會（Fed）推出龐大的紓困方案支撐美國經濟，帶動美股本周展現強勁反彈，其中標普500指數更創下46年來最大單周漲幅。展望下周，即將登場的財報季將是投資人關注焦點，將由摩根大通等銀行與保健業者打頭陣公布業績。

美股財報季下周登場 銀行、保健業打頭陣

標普500指數9日（周四）上漲1.5％，收在2,789.82點，道瓊工業指數漲幅1.2％至23,719.37點，那斯達克綜合指數收漲0.8％至8,153.58點。美股4月10日（周五）因耶穌受難日休市一天。

周線來看，標普500指數飆升12.1％，此為1974年以來最大漲幅；那斯達克指數周線大漲10.6％，寫下2009年最佳紀錄；道瓊工業指數勁揚逾12％，締造該指數史上第七大單周漲幅。

在周四反彈後，道瓊工業指數從3月低點彈升逾27％，今年仍累跌16.9％。

由於投資人看好美國重災區和歐洲病毒疫情接近高峰，加上Fed推出2.3兆美元振興方案的具體措施，使美股在復活節之前連續走揚。美國銀行財富管理首席股票策略師沙文（Terry Sandven）表示，「這是表現強勁的一周，理由很充分，因為許多股票被認為超賣，還加上Fed和財政政策的援助。」沙文說，「這的確帶動市場信心，但現在無法太過樂觀，畢竟疫情持續多久仍是未知。」

疫情還看不到終點 眾多企業恐撤回財測

美國即將迎向財報季，將由摩根大通、富國、嬌生下周二率先交出上季成績。分析師認為，美企首季表現可能差強人意，但市場已經反映這些預期，屆時股市應會淡化這些壞消息。National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）預料許多企業可能撤回全年財測，因為不知何時能重啟經濟活動。

另外，下周公布的3月零售額與初領失業救濟人數仍是關注重點，兩項數據將反映關店潮對經濟的打擊，但最重要的訊息仍在是美國疫情是否進入高原期。霍根指出，相較於經濟數據，人們更關注的是病毒蔓延的消息。