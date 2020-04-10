5,400億歐元紓困方案 歐盟有共識

在經過數周意見分歧的爭論後，歐盟財長9日（周四）終於達成共識，同意推出規模5,400億歐元（約5,900億美元）的紓困協議，藉此援助受到新冠肺炎重創的成員國。

不過此協議未包括聯合發債計畫，也就是義大利、法國、西班牙都強烈推動的「新冠肺炎債券」，在德國、荷蘭、芬蘭、奧地利反對下並未過關。

此案將由歐盟領袖最快下周舉行視訊會議通過。

協議內容包括由歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」（ESM）提供2,400億歐元的貸款額度，歐洲投資銀行（EIB）供應企業2,000億歐元貸款，還有1,000億歐元的就業支持計畫，鼓勵企業以削減工時取代裁員。

近幾周以來，歐盟成員面對嚴峻疫情卻難以展現團結一致的態度，對於資金、醫療設備、藥品、邊界限制等議題爭吵不休。

新型冠狀病毒引起前所未見的危機，到目前為止已奪去歐盟逾五萬公民性命，感染人數超過50萬人，即便如此，較富裕但財務保守的歐洲北部國家對於提供便宜貸款予受創最深的南方國家，態度仍不情不願。

在達成協議後，多位財長熱切地在社交媒體發布好消息。法國財長樂梅爾（Bruno Le Maire）在推特表示，這是歐洲重要的一天，「5,000億歐元將可立即運用，振興方案即將來臨，歐洲預備好面臨嚴峻的市況」。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）周四稍早警告，倘若無法團結共同打擊疫情，歐盟的存在將面臨威脅。

據悉，德國總理梅克爾周四稍早曾與孔蒂和荷蘭總理魯特（Mark Rutte）通話，期望推動協議拍板。

由於荷蘭先前要求紓困金應設立嚴格規定，最後因態度軟化，也讓談判打破僵局。

據官員透露，梅克爾曾要求魯特不要再阻撓協議，以便在面對疫情引發的經濟衰退時，能夠提供歐盟政府、企業和人民的安全網。