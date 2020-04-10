最慘財報季下周來襲 美股會怎麼走？

下周起將由銀行股開始公布第1季財報，預期業績將會很悽慘。但富國證券股票策略主管 Chris Harvey認為，美股最壞的時候已經過去了，儘管即將到來的財報季會非常難看，但是股市也不會跌回前期低點了。

Chris Harvey表示，聯準會的降息和量化寬鬆政策以及美國國會推出的財政刺激政策，為受新冠疫情衝擊的美國股市築底，提供了支撐。

週四，美股全線大幅收漲，道瓊漲1.22％，收復23,000點。標普500指數也漲了1.45％，接下去美股將因假期而休市。但是關鍵時刻卻在下週二，屆時銀行股開始公佈第1季度財報，拉開財報季序幕。根據Refinitiv數據，華爾街分析師預計第1季度企業盈利下降8％左右，第2季度盈利下降18％。

Chris Harvey表示：「不久之前，我們確實下調了盈利預期。我們確實認為財報季會非常艱難。我們預計企業盈利增長會出現深V走勢。我們認為短時間之內，企業盈利會驟降。」儘管股市劇烈震盪，但是Chris Harvey並沒有空倉觀望。而是積極尋找投資機會。

Chris Harvey表示：「我們正在整個股市尋找投資機會，股票價格大幅下跌已經顯露了巨大的價值。」他強調一定要買那些績優公司股票。

（ 中時電子報 趙永紝）

延伸閱讀

美股暴漲暴跌 專家警告還有25％崩跌空間

美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛

美股這波彈假的？花旗：可怕的財報季要來了

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram