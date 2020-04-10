遠距教學爆資安事件 新加坡暫停用Zoom授課

新加坡教育部今天表示，已下令教師暫時停用視訊會議軟體Zoom，因為實行在家上課第1週就發生「非常嚴重的事件」。目前新加坡為防堵武漢肺炎疫情實施封城，校園因此關閉。

路透社引述新加坡媒體報導，相關事件包括一群女學生藉視訊串流上地理課時，螢幕上竟出現猥褻影像，還有陌生男子發表低級評論。

新加坡教育部教學科技處處長羅亞倫（Aaron Loh，音譯）表示，相關事件非常嚴重，教育部現正調查中，如有必要會向警方報案。但他未說明案件細節。

羅亞倫還說：「作為預防措施，教師將暫停使用Zoom，直到安全問題解決為止。」

羅亞倫表示，教育部會進一步提供教師安全協定方面的建議，例如要求安全性登入，還有別把視訊課的連結分享給課堂學生以外的人。

由於俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，辦公室與校園為防堵疫情紛紛關閉，Zoom的用量隨之大增。但安全與隱私疑慮正糾纏著Zoom公司。

台灣與德國已限制使用Zoom；Alphabet旗下的谷歌（Google）公司8日也宣布禁止在公司筆電上使用桌機版Zoom。Zoom公司還面臨一起集體訴訟。

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