擺脫依賴 日斥資22億美元推企業從陸撤出

新冠危機再度使日本企業對大陸的過度依賴度再引發注，日本政府公佈追加預算，斥資22億美元（2200億日圓）援助日本企業從大陸撤回，另外政府還為從大陸撤往他國的日本企業提供235億日圓的援助。

大陸是日本最大的貿易夥伴國，但新冠危機使日本二月份從大陸的進口量下降了近一半，導致日本企業缺乏必要的零部件而難以正常運作。

從大陸撤回企業的話題在日本成為熱門議題，上個月日本政府出台了一連串措施，規劃如何將某些企業從大陸撤回日本，另一些則從大陸轉向東南亞地區。

日本研究學院的經濟學家向媒體表示，事實上，在大陸製造出口至其他國家產品的日本企業早已在規劃離開大陸，政府的援助將為他們提供動力。而那些為大陸市場生產產品的企業則將繼續留在大陸。

值得關注的是日本政府援助企業從大陸撤回的政策，是否會使首相安倍晉三近期來為恢復中日關係而做出的努力付諸東流。而且日本企業對大陸市場的依賴遠遠高於其他國家。日本企業向大陸出口大量零部件和半成品，不過，據調查，超過37％的日本企業正在尋找大陸以外的市場。

除了日本之外，歐美等國領導人近期也做出有計劃將醫療衛生等關鍵行業撤回國內生產的表態。對此，世界貿易組織（WTO）總幹事阿澤維多週三表示，沒有哪個國家會真正實現完全自給自足，供應多元化是解決過度依賴問題的辦法。

阿澤維多還強調，新冠疫情對全球供應鏈造成的影響並不必然導致逆全球化，減少疫情對產業鏈負面影響的正確方式是通過國際協調和合作，讓國際貿易正常運轉。

（中時電子報 趙永紝）