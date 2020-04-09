美聯準會 2.3兆美元救市方案出爐

新冠肺炎重創美國經濟，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）9日宣布多項振興經濟措施，將提供2.3兆美元貸款援助中小企業與地方政府。此外，最新數據顯示，4月首周美國初領失業救濟金人數再增加660萬人。鮑爾在記者會上強調，儘管美國面臨深沈衰退，但復工之後將出現強勁的經濟反彈。

聯準會新措施抵銷初領失業救濟人口暴增的利空，道瓊工業指數和標普500指數穩健上漲1.5％，那斯達克綜合指數則小漲0.3％。

聯準會表示將與銀行合作，向員工人數在1萬人以下的企業提供4年期貸款，並直接購買州與市政府發行的債券，協助他們對抗新冠肺炎危機。

美國國會於3月通過2.3兆美元紓困案，聯準會9日公佈該方案的施行細節。鮑爾9日表示，將啟動方案中的「大街貸款計畫」（Main Street Business Lending Program）。

美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，中小企業貸款計畫將讓合計聘雇3,500名美國民眾的4萬家中小企業，「明顯受惠」。

聯準會亦啟動地方政府貸款計畫，以及小企業「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program），援助員工數低於500人的小型企業。

此外，聯準會將擴大先前宣布的企業貸款計畫，納入原先被排除的風險較高的債券。

鮑爾在聲明稿指出，聯準會的角色現已走出往常的維持市場流動性與運作，給予美國必要的經濟和財務協助，解決這場公共衛生危機。美國的當務之急是援助病患，和抑制病毒進一步擴散。

鮑爾表示，在這段經濟活動停滯的時期，聯準會的角色是盡可能注入穩定性和給予援助，今日的行動將能確保經濟最終重返強勁復甦。

另一方面，根據美國勞工部9日公布，截至4月4日止的當周，初領失業救濟金人數經季調後較前周減少26.1萬人，來到660萬人，但仍遠遠高於市場預估的525萬人。

勞工部同時上修前周（截至3月28日止）數據，由初值的665萬人上修至687萬人。美國近三周的初領領失業救濟金人數合計高達1,680萬人，創下史上紀錄。