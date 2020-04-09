疫情炸彈！ 155郵輪逾13萬人陸續抵美

美國疫情大爆發，但仍有大量正駛向美國的郵輪對疫情造成更大的壓力，猶如一顆顆的病毒炸彈。目前美海域及周邊共有114艘郵輪，另外還有41艘將陸續抵達，總共搭載遊客與船員超過13萬人，其中多艘已確認出現新冠病毒感染，對美國疫情防控造成難以想像的重壓。

據《觀察者網》報導，據海岸警衛隊通報，截至上周末，美國港口和海域內及附近共有114艘郵輪，載有人員9.3萬名。另外還有41艘郵輪正在朝著美國方向航行，載有4.1萬人。

報導說，在此次的新冠疫情中，封閉的郵輪已成為病毒溫床。現在仍停靠在美國邁阿密附近的2艘郵輪——珊瑚公主號（Coral Princess）和歌詩達至臻號（Costa Favolosa），都出現了新冠肺炎確診病例。前者仍有90名乘客滯留船上，後者則已有1名船員染疫死亡。

美媒報導稱，公主郵輪公司表示，已安排9架包機運送船上美籍乘客回家，但船上仍有90名滯留的國際乘客，因目前各國都實施旅行限制，因此無法返國。上周日，郵輪原打算放下一批乘客讓他們搭機前往英國、澳大利亞和加州，但因美疾控中心政策改變而臨時作罷。

這艘珊瑚公主號是由加州出發前往阿根廷，但隨後各國關閉邊境，郵輪只好向北航行返回美國，2周以來皆無法停靠任何港口。航行途中出現至少12名新冠肺炎確診病例，3日請求請求停靠佛羅里達州勞德代堡遭拒後轉往邁阿密。該船上已有2人因新冠肺炎死亡，另有一名71歲乘客被送往邁阿密醫院後不幸身亡。

報導說，歌詩達至臻號郵輪目前停靠在巴哈馬群島自由港進行整補，同時等待醫療撤離計畫獲批准；歌詩達另一艘命運女神號（Magica），同樣也停靠在巴哈馬附近，也面臨相同的疫情問題。兩艘船上共有13名船員出現疑似新冠肺炎症狀而入院接受治療，其中一名印度籍船員病毒檢測確診後死亡。

海岸警衛隊通報稱，過去3周他們審查了120多艘船的入港請求，這些船上載有的船員與乘客多達25萬人。到目前已有114艘郵輪在港口內及周邊海域，另有41艘正航向美國，預計近期將進入美國的155艘郵輪上，載有13.4萬人。美海警隊並發出公報，要求任何載50人以上外國船隻要做好「在海上無限期隔離的準備」。

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