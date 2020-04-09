領失業金比工作划算 美失業率恐再創新高

3月以來，受新冠肺炎疫情影響，千萬美國人開始申請失業救濟，失業率大幅攀升。但在這次疫情期間的失業情況中，有一個特殊的現象是，很多美國人其實是主動選擇被解雇的。

兩周前美國公佈的上周初請失業金人數超過了330萬人，較此前的1982年創出的紀錄高位69.5萬人高出近260萬人，令市場一片嘩然。

而就在上周，這一數據翻了一倍，增加至近665萬人，這使得兩周內美國的失業人數超過了1,000萬人。隨著近期疫情蔓延持續，市場正在關注日內即將公佈的上周初請失業金人數，以判斷疫情對於美國就業市場的影響。

目前市場的預期介於550萬人至750萬人間，但是市場人士警告稱，此前通過的CARES法案擴大了申領人群範圍，且延長最大領取周數，可能讓一部分人主動離職來獲取失業金，這可能使得公佈數據進一步走高。有經濟學家表示，這段過程中先讓聯邦預算支付工資而不是讓企業承擔，這樣保證企業不會深陷債務，然後導致一場信貸危機。

美銀美林對於本次申請人數的預測介入中位數和最高值之間，預計將增加650萬人，略低於上一周公佈的近665萬人。美銀美林指出，谷歌Trends的數據顯示，「失業福利」和「申請失業」的搜索量進一步上升，這可能是上行趨勢。

（中時電子報 趙永紝）

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