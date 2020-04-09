墨西哥再爆院內感染 估全國逾2.6萬染疫

墨西哥今天再傳醫護集體感染案例，新增兩間醫院約60人染疫。在此同時，墨國衛生高層官員今天引用政府模型推估境內可能有2萬6,500人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）表示，境內目前通報3,181起確診案例，但許多染疫病患可能未出現症狀或未經診斷。

他在記者會上說：「疫情規模比你們所見還要大上8倍。」

拉米雷斯指出，根據「定點監測」模型，推估全國可能有高達2萬6,500人染疫，模型參考375個疫區的病例數來推斷出全境確診人數。

墨西哥市郊區和西部南下加利福尼亞州（Baja California Sur）分別有一間醫院爆發院內感染。

墨西哥社會安全研究所（IMSS）所長羅布多（Zoe Robledo）在例行記者會表示，首都郊外的墨西哥州塔蘭潘特拉（Tlanepantla de Baz）市一家醫院3月10日首先傳出確診病例，目前至少有20名醫生染疫。

他表示，感染源並非來自醫院內部，可追溯至3個不同染疫者，包括一名病患和兩名醫生，而他們並未接觸過彼此。

他表示，這起院內感染與北部邊境科阿韋拉州（Coahuila）蒙克洛瓦（Monclova）一家醫院群聚感染並不相同，據衛生部說法，當地有45名醫護人員經篩檢呈現陽性反應。

多家地方媒體引用社會安全研究所發布的聲明報導指出，南下加利福尼亞州度假勝地卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）一所公立醫院有42名工作人員染病，包括醫師、護理師和行政人員。

路透社報導，墨西哥今天通報新增396人染疫，累計確診病例來到3181起，死亡病例174起。

（中央社）

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