世衛淪川普眼中新戰犯 紐時分析背後目的

自美陸之間新冠病毒政治口水戰告一段落後，川普找到了新的戰犯─世界衛生組織，並放話要「好好調查」，甚至要終止金援。不過據紐約時報指出，事實上WHO早就向美提出警告，且川普此舉事實上是企圖將外界標記在他與其團隊的錯誤與失敗轉移在WHO身上，公衛專家也表示川普拒絕及時關心疫情，導致美國反應緩慢，其中包含檢測緩慢以及缺乏醫療人員個人防護配備。

《紐時》報導指出，世界衛生組織（WHO）宣布「全球公共衛生緊急事件」，其實比美衛生與公共服務部宣布公共衛生緊急事件早一日，甚至比川普因疫情宣布全美進入緊急狀態還要早好幾周。

此外報導也指出，由於WHO先前不支持川普在1月31日所宣布的對陸旅行禁令，顯然川普本人十分對此特別不滿。當時WHO發表聲明指出，在公共衛生危機中，嚴格限制人們與貨物流動不僅在多數情況無效率，且導致他人介入搶資源。

對此川普十分不滿，嗆WHO是要川普「別對陸關閉國界，千萬別這麼做」，並指責此一國際組織不調查何時於大陸武漢爆發疫情，稱「他們根本沒看見，他們怎麼能沒看見？他們沒看見、沒提報告。如果他們見過，也必然研究過，但他們就是不報告」。但事實上，WHO一再對大陸疫情發布聲明，並向全球通報。

報導最後指出，WHO的預算約為50億美元，其大部分來自於全世界的會員國。在最近新一期相關可調查出的2017年中，根據WHO規定美國必須要繳1.11億美元的費用，但自願額外捐款了4.01億美元。目前並不清楚川普計劃是要減少所有美國對WHO的費用，或者如他所稱「調查後再看看」。川普表示他的政府團隊將進一步調查WHO，且「看看他們錢都花在哪了」。

文章來源：Trump attacked the W.H.O. for its handling of the coronavirus outbreak and its criticisms of his policy.

（中時電子報 馮英志）

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