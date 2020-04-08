川普放話 不再提供WHO資金

眼看美國新型肺炎單日死亡人數再創新高、醫療體系癱瘓，美國總統川普再度把錯推給世界衛生組織（WHO），批評WHO「錯估」疫情嚴重性，甚至揚言不再對WHO提供資金。

川普上任以來多次和國際組織針鋒相對，近日更槓上WHO。今年2月白宮提出的年度預算案僅編列5,790萬美元作為美國對WHO提供的資金，與原先預估的1.22億美元相比近乎腰斬。

川普7日再度對WHO開炮，痛罵WHO「以中國為中心」，並質疑WHO在北京政府指使之下刻意隱瞞疫情嚴重性。自從今年初疫情爆發以來，WHO不斷推崇中國政府的病例統計公開透明，儘管外界始終質疑中國實際肺炎死亡人數超過官方數據。

川普表示：「WHO早該知道實情，或許他們早就知道了。」川普先是放話不再對WHO提供資金，後來又改口表示他「認真考慮」不再提供資金。

美國疫情自3月起急速惡化，至今全國確診病例將近40萬人，全國死亡人數也高達1.3萬人。美國疫情在7日再創高峰，當日全國肺炎死亡人數新增1,858人，創下單日最高紀錄，其中紐約市單日死亡人數也超過800人，同樣創下新高紀錄。

在各州政府心急如焚想要減緩疫情擴散之際，川普繼續打他的口水戰，批評WHO當初低估新型肺炎的傳染威力才讓疫情一發不可收拾。但事實上WHO在1月底就宣布新型肺炎已成公共衛生緊急狀態，但川普在2月底還堅稱「美國疫情獲得控制」，甚至拖到3月中才宣布美國進入緊急狀態。

外媒近日披露的政府文件更指出，白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）早在1月就曾書面警告新型肺炎可能害數百萬名美國人染疫或死亡，讓政府付出數兆美元代價。但川普依舊死鴨子嘴硬，堅稱他在當時並未收到這份報告。他強調無論如何他都不願提前製造社會恐慌，因為他的職責是「鼓舞」美國社會。

美總統施壓 印度解除奎寧出口禁令

在美國總統川普施壓下，印度政府周二（7日） 宣布解除羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的出口禁令。雖然羥氯奎寧被川普視為可以有效打擊新冠病毒，但事實上決定該藥物供應鏈的上游源頭是中國。

印度是全球學名藥最大生產國之一。鑒於國內新冠肺炎確診病例愈來愈多，為確保有足夠藥物來對抗這世紀肺炎，該國政府上周六宣布全面限制包括羥氯奎寧等多種藥物出口。

但在數天後，印度政府又改口表示，基於人道立場，將解除羥氯奎寧出口禁令，但僅限於疫情特別嚴重的國家。

外界表示，印度政策出現髮夾彎，主要是川普上周末曾致電給總理莫迪，要求他恢復對美出口羥氯奎寧。周一川普更拉高分貝，暗示印度若不解除出口管制，可能將遭美方報復。

羥氯奎寧通常被用於治療瘧疾與自體免疫疾病。過去中法兩國曾有研究指出，該藥物用來治療新冠肺炎成效顯著，因此也獲得川普大力吹捧。不過美國過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）持保留態度，認為沒有充分證據顯示羥氯奎寧在對抗新冠病毒有明顯療效。

不過佛奇的看法並不影響川普對該藥物的看重程度。目前美國多向印度進口羥氯奎寧來填補國內需求。但印度能否製造該藥物，還需倚賴中國提供活性藥物成份（API）。

根據一項統計指出，去年美國47％的羥氯奎寧由印度藥廠供應，至於印度的羥氯奎寧API，則有高達90％由大陸供應。

中國年初為對抗肺炎而關閉工廠與凍結人力，這也讓部分API工廠在2月與3月初陷入停擺，但如今產能已逐漸恢復。

紐約Reed Smith法律事務所律師杜飛（James Duffy）指出，印度與中國在製藥供應鏈上關係密切，一旦中國API供給被打亂，印度生產藥物、供給海內外市場的能力也勢必受限。

推崇奎寧不單純 川普據傳持股賽諾菲

美國總統川普多次在公開場合力推賽諾菲（Sanofi）治療瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）做為對抗新冠肺炎的藥物，外界紛紛質疑其動機。《紐約時報》揭露川普手中確實有賽諾菲小額持股而引發市場熱議，不過據媒體進一步分析發現，川普持股真的很小，甚至可能不到100美元。

《紐約時報》揭露川普持有法國藥廠賽諾菲小額持股，但並未透露具體持股明細，僅表示川普的三個家族投資信託基金有投資一個賽諾菲持股比率相當高的共同基金。

根據MarketWatch追蹤發現，符合相關條件的共同基金為Dodge & Cox國際股票基金，而據最近的資料顯示，該基金有3.3％資產投資於賽諾菲。

而按照川普2019年的個人財產申報資料，他在三檔家族基金的持股市值介於1,001到15,000美元，因此若以最高市值15,000美元推算，川普的賽諾菲個人持股市值僅1,485美元，若以最低的1,001美元推算，則川普的賽諾菲個人持股市值甚至只有99美元。

當然，川普對賽諾菲的持股絕對不僅如此，因為其3檔家族投資信託基金也持有歐股指數型基金。

舉例來說，iShares Core MSCI EAFE ETF的賽諾菲持股比重就有0.67％， 而iShares MSCI EAFE ETF的賽諾菲持股比重也有0.78％，換句話說，其實基本上川普對每家大企業都有持股。

川普的3檔家族基金最大的持股標的則是SPDR S&P 500 ETF，根據川普的個人財產申報資料，川普的持股市值介於20萬～45萬美元，所以你可以說川普持有微軟與蘋果22,000美元的股票。