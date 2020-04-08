文在寅 再推兆級振興方案

鑑於新冠肺炎重創經濟，韓國總統文在寅8日再推新一輪振興經濟措施，規模達53.7兆韓元（約台幣1.44兆元），目的在援助飽受疫情衝擊的出口和國內消費。

另一方面，韓國民間智庫韓國經濟研究院（KERI）預估，韓國2020年國內生產毛額（GDP）恐萎縮2.3％，較2019年底預估的擴張1.9％大幅下調，成為最新下修韓國經濟成長預測的研究機構。

韓國政府繼3月底頒布價值100兆韓元（約台幣2.68兆元）的緊急紓困計畫後，8日加碼提供出口商36兆韓元的低利貸款，和祭出17.7兆韓元的新措施來刺激內需。

文在寅在會議中指出，政府將提供韓國出口商36兆韓元貿易融資，目的在援助受到全球供應鏈中斷和貿易量緊縮衝擊的出口業者。

韓國政府計劃斥資17.7兆韓元，支撐韓國另一個重要經濟支柱－國內消費。文在寅表示，公共部門提前採購必需性商品和預付款項，預料能創造規模3.3兆韓元的需求。

文在寅表示，全球經濟陷入嚴重萎縮，倚重出口的韓國經濟猶如遭受「海嘯衝擊」。韓國經濟正走在不見盡頭的黑暗隧道，政府必須採行緊急措施，援助韓國企業和就業機會。

此外，韓國經濟研究院加入其他研究機構的行列，下修韓國2020年經濟成長預測，若預測成真，這將是1998年來韓國經濟首見負成長。

韓國經濟研究院指出，韓國遭受新冠肺炎疫情重擊，嚴重的經濟衰退難以避免。疫情幾乎癱瘓韓國的生產與消費，政府的振興經濟措施仍無法扭轉經濟萎縮頹勢。

在此之前，多家機構已大幅調降韓國2020年經濟成長預測，日本野村證券預期萎縮6.7％，英國智庫凱投宏觀預估下滑3％，摩根士丹利預測下跌1％，瑞銀（UBS）預期減少0.9％。