2隻黑天鵝作亂 外資揭經濟崩潰機率

全球降息潮之下，全球通膨亦處於極度低迷的水準，美盛集團旗下西方資產管理資深產品專家Douglas Wade認為，一旦經濟開始復甦，通膨率應可能會高於近期的平衡通膨率（Breakeven Inflation Rate）所暗示的水準。

平衡通膨率（又稱損益兩平通膨率），就是政府公債殖利率減去同年期的抗通膨債券（TIPS）殖利率的利差，即兩種投資之間需要保持損益兩平的通膨率，也代表未來預期通膨率。這些平衡通膨率，要比經濟大蕭條後任何時期所經歷過的通膨率都還來得低。

Douglas Wade表示，今年初以來，隨著全球新冠肺炎疫情爆發，使得通膨預期直線下滑。主要是由於大家擔憂全球需求下降，因為人人都待在家裡以避免染疫，商業活動停滯不前，沙烏地阿拉伯和俄羅斯又發生了始料未及的價格戰，導致原油現貨價格崩跌。

新冠肺炎疫情加上石油大戰，均屬於通貨緊縮型事件，但西方資產管理認為，這些事件對未來幾年的影響或許會小得多，油價不太可能從目前的水準再次崩跌。實際上，與今年初原油期貨出現逆價差時相比，現在的原油期貨價格暗示未來一到五年內的能源通膨率將走高。這意味著核心通膨預期的下降幅度，甚至比整體通膨下降的幅度更大。

儘管沒有人能準確預測當前經濟下滑的持續時間和嚴重程度，也無法確定五年內的通膨變化，但市場若要就此改變其認為未來通膨率將大為降低的觀點，似乎也不大可能。儘管美國聯準會和財政部的最新措施，已導致長期平衡通膨率大幅反彈，但仍低於石油輸出國組織與產油聯盟（OPEC+）協議破局致使油價崩盤前的水準。

截止2020年3月9日，美國的10 年平衡通膨率為1.10%， 澳洲為 1.04% ，加拿大為 0.96%， 德國為 0.58% ，日本是 -0.01% 。

從平衡通膨率的水準看來，未來市場預期通膨率將比過去所見過的任何情況都還要低，其持續時間或許不只一兩年，而是可能持續超過十年。這顯示市場擔心全球決策者幾乎完全無法再推動任何通膨上升；這反映了大家在未來很長一段時間內，對成長和通膨都抱有令人難以置信的悲觀情緒。

西方資產管理的看法卻是大相逕庭。西方資產管理認為，新冠肺炎疫情對人類和經濟方面的衝擊都是巨大的。但是，該病毒對系統帶來的外來性衝擊—無論它在發生過程當中會對人類造成多大的痛苦，終究還是會消退。

儘管最終的復甦會呈現何種模樣尚不得而知，但隨著人們結束居家隔離，企業重新開門營業和旅行恢復正常，經濟終將從這次衝擊中復甦，通膨率亦會高於當前平衡通膨率所暗示的水準。因此，鑑於基本面（對疫情後通膨走揚的預期）以及目前抗通膨債券具吸引力的估值，西方資產管理考慮將長天期抗通膨債券納入適當的投資策略。

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