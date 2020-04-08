富比世2020富豪榜 亞馬遜貝佐斯連3年登冠

美國富比世（Forbes）公布2020全球富豪榜，網路零售商亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）連續第3年榮登榜首。

然而，地表金字塔頂端的有錢人也免不了受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，隨著疫情在歐美發燒，全球股市慘跌，投資人荷包大失血。

富比世上個月18日敲定榜單時，名單上的億萬富豪達2095人，比12天前編輯群算完他們身價相比，少了整整226人。

仍留榜單的人士當中，51%的財富比去年縮水。依原始數據來看，全球億萬富豪身價達8兆美元（約新台幣243兆元），比2019年下滑7000億美元（約新台幣21兆2700億元）。

亞馬遜執行長貝佐斯連續第3年榮登全球首富，淨資產達1130億美元，即使他去年夏天已根據離婚協議，把手中價值約360億美元的亞馬遜股票分給前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）。

微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）排名第2；全球最大時尚精品品牌酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）老闆阿爾諾（Bernard Arnault）排第3；「股神」巴菲特（Warren Buffett）第4；美國甲骨文集團（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）第5。

全球最富有女性是美國連鎖賣場沃爾瑪公司（Walmart）的艾莉絲‧華爾頓（Alice Walton），身價544億美元，排名第9。

整體來說有241名女性上榜，包括7人的財富是與配偶、兄弟姊妹或孩子共享。

美國依舊是全球富豪最多的國家，有614人；大中華地區（含香港和澳門）居次，達456人。

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