跟著股市V？專家曝美經濟復甦慘況

近期美股強烈反彈，市場期待迎來V型走勢，就連疫情導致美國經濟迅速急劇下滑，也讓不少樂觀者預期疫情降溫後，經濟可望「V型反轉」，但華爾街資深交易主管認為，比較可能是「U 型反轉」，甚至「L 型復甦」。

美國聯準會（Fed）前主席葉倫表示，受疫情影響，美國目前失業率恐高達12~13%，第2季經濟至少衰退30%。她認為，此次經濟急劇下滑，不同於以往任何一次衰退，至於衰退幅度有多嚴重，取決於疫情防控措施的持續時間。

葉倫指出，經濟V型反轉是最理想的情況，但她也擔憂結果可能會更糟，疫情蔓延、封城措施持續會導致更多企業裁員、破產，對美國經濟帶來更嚴重損害，甚至陷入長期衰退。

CNBC報導，瑞銀資深交易主管Art Cashin被問到經濟會U型反轉或L型復甦時，他抱持保守看法，認為經濟復甦需要較長時間， 從川普總統和紐約州長古莫的談話，透露出對重啟經濟活動的猶豫不決，因為憂心爆發第二波感染。

Cashin表示，經濟活動重啟後，民眾會急著參與嗎？就算是喜歡出遊和社交的人，也不太可能短期內恢復以往生活。這些人當然會回來，但放寬社交距離後，他們並不會馬上回來。因此經濟快速反彈的機率相當低。

（中時電子報 吳美觀）

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