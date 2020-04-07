奎寧成搶手貨 竟使狼瘡患者處在絕境

美國總統川普之前曾經在推特上提到，奎寧也許是治療新冠肺炎的有效藥品，不過經過幾星期的臨床測試，許多科學家說，證據太薄，無法立即推薦。

美聯社報導，奎寧自古以來，最主要的角色是預防與治療瘧疾，它主要的藥理作用是抑制過度活躍的免疫系統，避免造成「免疫風暴」，因為過度的免疫反應，對人體組織的破壞力比病毒更快更巨大。這樣的效果也使它可以治療類風濕性關節炎和狼瘡，因為這兩種病就是自體免疫型病，也就是免疫細胞攻擊身體結締組織。

受到總統的推薦，一些醫生表示，他們在診療的過程中，受到患者的壓力，不得不使用廣泛吹捧的奎寧。在過去一段時間，包括紐約州、路易斯安那州、麻瑟諸塞州、俄亥俄州、華盛頓州和加利福尼亞州的十幾個大型醫療系統，有對新冠病毒住院患者中使用奎寧，等於是大規模的臨床投藥，很遺憾的是，成效並不明顯。

在美國，入院的大多數是較重症的病患。醫生說，這些因素使他們很難確定藥物是否在起作用。紐約北岸醫療系統(Northwell Health) )的重症監護區主任納拉西蒙醫生(Mangala Narasimhan)在一封電子郵件中說「儘管還不能確定，但奎寧對重症患者沒有明顯改善」。麻瑟諸塞州伯靈頓雷西醫院(Lahey Hospital )傳染病專家麥昆林醫生 (Daniel McQuillen)說「他已經為大約30名新冠病毒患者開了一個療程的奎寧處方，但是還沒有看到患者有明顯改善。」

主張奎寧有用的說法，來自幾個消息，紐約州北部的一位名叫澤連科（Vladimir Zelenko）的醫生，他聲稱，利用奎寧、阿奇黴素和硫酸鋅的三藥合劑，已經幫助減輕了近200例患者的病況，他的說法引起了川普支持者的注意。

另外，法國馬賽的一個研究小組曾經發表，在接受奎寧和阿奇黴素治療的80例新冠肺炎輕症患中，有93％的患者在8天後就檢不出病毒了。

但是此報告一出，醫生們就質疑馬賽研究的價值，包括設計不充分，無法提供有益的證據。上週，巴黎的醫生報告說，他們試圖複製馬賽研究的結果，但失敗了。

加州大學洛杉磯分校(UCLA)醫學中心的傳染病專家奧托·楊格醫生（Otto Yang）說「在證據不足之前，每個醫療機構都在自己摸索，我們根本沒有前例可以參考。」

比較糟的影響是，需要奎寧的患者面臨了危機。受到川普推薦奎寧的說法，奎寧變得搶手，醫療公司Vizient Inc告訴路透社，奎寧的訂單從1月下旬的平均每天約4萬片，增加到3月下旬的每天約180萬片。連帶的使必須服用奎寧維持身體的狼瘡患者無藥可買，一篇郵件聲明中寫道。「這些患者現在難以獲得藥物治療，使他們處在絕境。」

文章來源：What to know about malaria drug and coronavirus treatment

文章來源：Special Report: Doctors embrace drug touted by Trump for COVID-19, without hard evidence it works

（中時電子報 江飛宇）