奎寧成搶手貨 竟使狼瘡患者處在絕境

美國總統川普之前曾經在推特上提到,奎寧也許是治療新冠肺炎的有效藥品,不過經過幾星期的臨床測試,許多科學家說,證據太薄,無法立即推薦。

美聯社報導,奎寧自古以來,最主要的角色是預防與治療瘧疾,它主要的藥理作用是抑制過度活躍的免疫系統,避免造成「免疫風暴」,因為過度的免疫反應,對人體組織的破壞力比病毒更快更巨大。這樣的效果也使它可以治療類風濕性關節炎和狼瘡,因為這兩種病就是自體免疫型病,也就是免疫細胞攻擊身體結締組織。

受到總統的推薦,一些醫生表示,他們在診療的過程中,受到患者的壓力,不得不使用廣泛吹捧的奎寧。在過去一段時間,包括紐約州、路易斯安那州、麻瑟諸塞州、俄亥俄州、華盛頓州和加利福尼亞州的十幾個大型醫療系統,有對新冠病毒住院患者中使用奎寧,等於是大規模的臨床投藥,很遺憾的是,成效並不明顯。

在美國,入院的大多數是較重症的病患。醫生說,這些因素使他們很難確定藥物是否在起作用。紐約北岸醫療系統(Northwell Health) )的重症監護區主任納拉西蒙醫生(Mangala Narasimhan)在一封電子郵件中說「儘管還不能確定,但奎寧對重症患者沒有明顯改善」。麻瑟諸塞州伯靈頓雷西醫院(Lahey Hospital )傳染病專家麥昆林醫生 (Daniel McQuillen)說「他已經為大約30名新冠病毒患者開了一個療程的奎寧處方,但是還沒有看到患者有明顯改善。」

主張奎寧有用的說法,來自幾個消息,紐約州北部的一位名叫澤連科(Vladimir Zelenko)的醫生,他聲稱,利用奎寧、阿奇黴素和硫酸鋅的三藥合劑,已經幫助減輕了近200例患者的病況,他的說法引起了川普支持者的注意。

另外,法國馬賽的一個研究小組曾經發表,在接受奎寧和阿奇黴素治療的80例新冠肺炎輕症患中,有93%的患者在8天後就檢不出病毒了。

但是此報告一出,醫生們就質疑馬賽研究的價值,包括設計不充分,無法提供有益的證據。上週,巴黎的醫生報告說,他們試圖複製馬賽研究的結果,但失敗了。

加州大學洛杉磯分校(UCLA)醫學中心的傳染病專家奧托·楊格醫生(Otto Yang)說「在證據不足之前,每個醫療機構都在自己摸索,我們根本沒有前例可以參考。」

比較糟的影響是,需要奎寧的患者面臨了危機。受到川普推薦奎寧的說法,奎寧變得搶手,醫療公司Vizient Inc告訴路透社,奎寧的訂單從1月下旬的平均每天約4萬片,增加到3月下旬的每天約180萬片。連帶的使必須服用奎寧維持身體的狼瘡患者無藥可買,一篇郵件聲明中寫道。「這些患者現在難以獲得藥物治療,使他們處在絕境。」

文章來源:What to know about malaria drug and coronavirus treatment

文章來源:Special Report: Doctors embrace drug touted by Trump for COVID-19, without hard evidence it works

(中時電子報 江飛宇)