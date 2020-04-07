二戰後最大危機！日緊急經濟對策分2個階段

受到新冠肺炎疫情影響，日本經濟面臨戰後最大危機，日本內閣會議7日通過規模高達108兆2000億日圓（約新台幣30兆3000億元）緊急經濟對策，屬歷來最大規模。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎又稱武漢肺炎）疫情重挫日本經濟。日本政府7日決定規模高達108兆2000億日圓的緊急經濟對策，金額相當於日本國內生產毛額（GDP）的2成。日本政府也決定了作為緊急經濟對策財源的2020年度追加預算案。

日媒指出，日本正面臨二次大戰結束以來最大危機，為了克服難關，日本政府決定規模罕見的緊急經濟對策。另有日媒以「起死回生的108兆日圓」為題報導。

日本首相安倍晉三7日晚間在記者會上說：「日本經濟正面臨戰後最大危機。」他表示，緊急經濟對策分2個階段，包括疫情平息前的「緊急支援階段」及疫情平息後的「V型復甦階段」。

日本放送協會（NHK）報導，以收入因疫情銳減、生活困頓的家庭為主，政府將發給每戶30萬日圓現金紓困，希望儘速發放這筆錢，由符合資格的民眾主動申請。

日本政府為協助育兒家庭，針對領取兒童津貼的家戶，將追加給付每位兒童一萬日圓。此外，以中小企業等為對象，將發放補助金。事業收入比上一年同期減少5成以上的業主，若是中小企業給予200萬日圓補助金；包括自由業者在內的個人業主，則發給100萬日圓補助金。

總額約26兆日圓的稅金與社會保險費的支付，可獲得通融延緩支付。

此外，作為治療2019冠狀病毒疾病藥物備受期待的流感藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan），日本政府將以本年度內儲備200萬人份為目標。

緊急經濟對策涵蓋去年12月決定的經濟對策的一部份，事業規模總額約108兆2000億日圓，財政支出約39兆5000億日圓。

上一次日本政府推出大型緊急經濟對策是在雷曼兄弟倒閉引發金融風暴後的2009年4月敲定，當時的事業規模為56兆8000億日圓、財政支出15兆4000億日圓。

安倍7日上午在政府與執政黨政策懇談會上表示，這次擬定了強而有力的政策，不拘泥於前例，財政、金融、稅制等各種政策手段全部總動員。

NHK報導，SMBC日興證券公司資深分析師宮前耕也肯定日本政府祭出的緊急經濟對策，但他指出，疫情持續擴大之際，經濟對策規模再大也無法改善景氣。

他認為，疫情如果拖久，景氣將持續低迷，經濟對策的實施將持續造成財政負擔，對業主來說貸款膨脹，負擔加重。疫情如果不平息，經濟狀況無法改善。

安倍於7日傍晚發布緊急事態宣言，對象是東京都、大阪府、福岡縣等7都府縣，實施期從4月7日至5月6日。

宮前分析說，為了防止疫情擴大，政府發布緊急事態宣言是希望短期決戰，在短期內平息疫情，如果能在短期內遏止疫情，景氣可望復甦，也能某種程度抑制財政惡化。

野村總合研究所分析師木內登英估算，這次緊急經濟對策可拉抬日本國內生產毛額（GDP）約0.9%。

他根據日本總務省（相當於內政部）的家計調查進行估算，認為緊急事態宣言發布後，導致民眾盡量減少外出，個人消費今後一個月估計將減少6兆8000億日圓，一年間GDP將被壓低1.2%，緊急經濟對策雖可緩和經濟低落，但仍不足夠。

木內指出，今年4月起算的新年度頭3個月GDP可能呈現大幅度負成長，原因包括對疫情擴大的歐美等出口勢必減少等。緊急經濟對策對企業提供紓困具有意義，首要之務就是在一段期間內大家盡量不外出，以防疫情擴大。

由企業組成的業界團體「日本經濟團體連合會」會長中西宏明發聲明指出，國際社會正面臨同時要達成防止疫情擴大及維持經濟活動的難題，日本也不例外。為突破空前困難局面，政府根據新思維決定了規模空前的包羅性緊急經濟對策，為了守護國民的生命、健康、生活，維持就業機會、讓企業維持經營，政府的支援刻不容緩，期盼追加預算能早日通過並迅速執行經濟政策。