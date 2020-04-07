歐洲疫情趨緩 各國封城啟動退場

由於歐洲新冠肺炎疫情出現觸頂趨勢，激勵歐盟領袖開始思考封城的退場策略，俾讓遭受重擊的經濟盡快重返正軌。奧地利及捷克則已搶先在6日放寬封鎖限制。受此激勵，歐股7日盤中持續勁揚近3％。

捷克將於本周四放寬允許營業的零售門市，納入建材、休閒器材與自行車等商店。奧地利政府則是設定自周二起的一周內，分階段允許商店恢復營業的時間表，但也強調萬一確診人數又再增加，該計畫便會緊急喊停。

封鎖管制最嚴的義大利周日暗示，該國已研議在近期內放寬部分管制的方案。根據義大利官方統計，義大利周一新冠肺炎死亡人數為636人，儘管總死亡人數16,523人仍為全歐洲最多，但已呈現下滑。同時，義國6日新增確診3,599例，為3月17日來最低，總數為132,547例。顯示3月9日實施的封城措施或許已減緩疫情。

疫情僅次於義大利的西班牙新確診病例與死亡人數自4月2日以來同樣呈現下滑趨勢，6日新增死亡人數為743人，低於4日的809人。新增確診5,478例，總數逾14萬例，這是因為上周末進行的檢測結果在周二才大量通報。

西班牙衛生部長伊拉(Salvador Illa)表示，「最新的數據顯示疫情已開始趨緩，也證明封鎖的政策已見成效。」

法國與德國最新數據也顯示疫情趨緩，死亡人數都見下滑。

相關數據促使歐盟領袖開始思考封城的退場策略，義大利國家衛生研究院院長布魯薩法洛（Silvio Brusaferro）指出，「疫情曲線已開始下滑，死亡人數也開始下降，如果接下來幾天進一步確認此一趨勢，那我們就必須思考下一階段的措施。」

德國總理梅克爾(Angela Merkel)則指出，最新疫情走向確實透露好轉的曙光，但呼籲社會大眾現階段還是要遵守保持社交距離與公共衛生等相關規定，她並透露，「政府已在思考在確保公共衛生安全的前提下，同時啟動讓民眾生活逐步恢復正常。」

義大利之前將封城令展延至4月12日，德國與西班牙則分別延後至4月19與4月25日。