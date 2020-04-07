蘋果看壞Q2銷售 悄悄砍單

新冠肺炎疫情衝擊全球消費市場，蘋果多家在大陸的台資供應鏈廠商證實蘋果砍單。一家位於長三角蘋果組裝廠的高階主管表示，主要原因是消費持續疲弱，「除了中國外全世界的Apple Store都關門了，預計第二季（銷售）會停滯很多。」

該台廠幹部向本報記者表示，「不好的訊號來了，第二季會停滯很多，狀況不明。」他補充，「客人雖未鬆口，但不分新舊機型，量的影響肯定大。」不過因為訂單是緩降的，且大陸門市還有販賣，該廠仍正常營運沒有停工，但以停止招工讓員工自然流失來縮減產線因應。

另一家位於珠三角的蘋果台資組裝廠幹部也指出，「受疫情影響，主要客戶都在掉單，工廠已停止招工。」此外，珠海當地台商表示，生產外裝包材的組裝廠供應商也受衝擊，「相關供應商4月起暫停採購」。

新冠肺炎疫情1月底在大陸大規模爆發，為配合政府防堵，蘋果2月1日宣布中國門市全面關閉。直至3月13日，42家門市才全線恢復營運，嚴重衝擊蘋果在大陸的銷量。據中國信通院數據測算，2月份中國iPhone銷量僅49.4萬支，蘋果也在2月中旬預告第二季財報無法達標。

3月開始，全球多國疫情迅速擴大，部分國家如美、英、德、法、義大利等確診病例數已超越中國，多國政府持續要求民眾不要上街，大大衝擊消費，迫使蘋果在宣布中國門市全部恢復營運的隔天，又宣布關閉大中華區外所有門市。

至於何時能恢復，有消息指蘋果零售業務主管Deirdre O’Brien在3月底向內部員工發布備忘錄時透露，將分階段重新開業。依據門市所在地區疫情發展情況，預期某些門市或許能在4月上半月恢復營業。

另一方面，疫情造成的經濟蕭條也會讓民眾推遲換機時間。市場調研機構Strategy Analytics在7日發布有關疫情後大陸智慧手機消費者的購買意向報告，發現有37％的受訪者計劃延後購買新智慧手機，並有32％受訪者會推遲升級至5G服務。