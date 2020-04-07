安倍超激抗疫 就怕東京確診數暴增80倍

為因應2019冠狀病毒疾病疫情，日本首相安倍晉三今天公布「緊急事態宣言」，針對東京、大阪等7都府縣。安倍晚間在記者會上說，若防疫不力，東京一個月後估逾8萬人確診。

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，安倍今天傍晚在首相官邸（行政中心）公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，今天起生效，到5月6日止。

安倍今晚在首相官邸召開記者會時表示，東京確診病例累計超過1,000人，5天確診人數倍增，如果持續以這樣的速度增加，2週後可能達1萬人，1個月後可能超過8萬人確診。

他說，專家估算，如果大家努力，盡量克制少出門，確診病例能止住增加的趨勢。

東京都知事小池百合子今晚召開記者會表示，東京確診2019冠狀病毒疾病的人數仍偏高，處於「重大局面」的情況仍未改變。根據特別措施法規定的「緊急事態措施」從明天0時起至5月6日為止，針對東京全境實施，籲請市民盡量不要外出。

至於哪些設施的使用將被限制，小池說，具體內容及有些部分與鄰縣有關，將與其他政府協商。到4月9日為止，東京都政府將擬出方案，觀察市民自我克制、盡量少出門的效果如何，限制利用某些設施的方案將於10日公布，11日起實施。

問到為何9日擬定方案後要到11日才實施，小池說，需要有時間通知市民。她說：「重點就是待在家裡、別外出。如果不得不外出，請勿去密閉空間、人群密集、與人密接接觸的『3密』地方，也請大家合作、保持社交距離2公尺。」

小池說，政府發布緊急事態宣言後，為了守護自己、家人、對自己重要的人及社會，希望大家合作。

東京今天新添80起新型冠狀病毒確診病例，其中7成查不到感染源，因為確診病例增加，使保健所來不及做疫調。以年輕人為主的確診者交友關係及行動範圍的資訊難以掌握。

東京確診病例累計1,195例，其中有31人死亡。

（中央社）

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