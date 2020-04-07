全球新增病例趨緩 美股開盤大漲逾900點

（22:00更新內文）全球投資者對疫情蔓延局勢的判斷有所改善，投資情緒隨之受到提振。亞太股市走高，歐洲股市主要股指更是高開高走，盤中德國、法國、義大利等股指較3月18日收盤位漲超20％，紛紛進入技術性牛市。美指期也受到激勵，美股開盤前半小時，3大主要期指漲幅都超過3％。今日美股開盤，道瓊指數受激勵大漲逾900點。

由新冠狀肺炎引起的疾全球大流行，似乎已從美國、義大利和西班牙這三個爆發最嚴重的國家的高峰期下降。亞洲也有積極的跡象：4月6日，大陸首次報告沒有新的病毒死亡病例，而韓國的病例正在減緩。

FXTM首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）表示：「界終於在黑暗隧道的盡頭看到了曙光。」

美國航空公司和遊輪公司也在早盤交易中上漲，美國聯合航空上漲了14％，而美國航空和達美航空也有所上漲。皇家加勒比海郵輪，挪威郵輪和嘉年華郵輪上漲了14％。台積電ADR則小漲1.68％。

同時，油價因對OPEC及其盟國將於本週晚些時候開會討論減產的樂觀情緒而上漲。

儘管如此，從冠狀病毒帶動的經濟放緩中復甦的步伐仍存在不確定性。賽義德認為，由於病毒爆發，市場正在重新評估最壞的情況，而投資風險資產的投資者表明，他們認為「V型」復甦即將到來。

他說：「有吸引力的估值、害怕錯過機會、和非凡的刺激方案也誇大了價格的上行趨勢。但是，還沒有人知道這種病毒已經對全球經濟，企業收益以及各國在未來幾週內將採取何種退出策略的確切危害。」

台北時間22:00，美股的漲勢持續，道瓊指數漲829.5點或3.66％，報23,509.5，標普500漲80.4點或3.02％，報2,744.1點，那斯達克漲203.1點或2.57％，報8,116.4點。

（中時電子報 趙永紝）

延伸閱讀

肺炎死亡人數破萬！ 美防疫哪錯了…原因曝光

美國死亡病例破萬！居家防疫延長至4月底

專家：新冠肺炎恐成季節性疾病

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram