疫情凸顯護士荒 世衛：全球缺近600萬護士

新冠肺炎蔓延之際，世界衛生組織（WHO）今天在一份報告中表示，護士是任何醫療體系中的支柱，雖然2013年到2018年間，全球增加470萬名護士，但目前仍短缺590萬護理人員。

法新社報導，世衛與國際護理協會（International Council of Nurses）、Nursing Now等夥伴發表一份關於護士關鍵角色的報告。全球所有醫療人員中，超過一半是護士。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中表示：「護士是任何醫療體系中的支柱。」當今有許多護士在前線對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），他說，為了維持世人健康，他們充分獲得所需的協助至關重要。

這份報告指出，目前全球有將近2800萬名護士。2013年至2018年間，護士人數增加470萬人。

即便如此，世衛表示，全球仍缺乏590萬名護理人員。其中，非洲、東南亞、中東及部分南美洲的貧窮國家最為缺乏。

這份報告呼籲各國注意護理人力缺乏的問題，並在護理教育、工作機會等方面投入資源。

代表Nursing Now參與撰寫這份報告的華金斯（Mary Watkins）表示，許多較為富裕的國家並未培養足夠的本地護理人力，而是仰賴移入的外籍人力，這使得貧窮國家的護士荒更為嚴重。

華金斯說：「目前全球80%的護士僅為全世界50%的人口提供照護。」

專家也指出，目前護理人力多為女性，應該多召募男性從事護理工作。

在疫情蔓延之際，護士人力缺乏問題也受到關注。國際護理協會執行長卡頓（Howard Catton ）在一場虛擬會議中表示，在護理人力短缺下，感染率、藥物錯誤、死亡率都會比較高。人力短缺也將使現有護士人力筋疲力竭。

（中央社）

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