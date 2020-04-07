安倍公布緊急事態宣言 7都府縣為期1個月

日本首相安倍晉三為因應2019冠狀病毒疾病疫情，今天在聽取專家意見並赴國會報告備詢後，基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，針對7都府縣實施一個月。

日本國會日前通過「新型流感對策特別措施法」修法，讓首相取得面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情公布「緊急事態宣言」的法源，並通過一項附帶決議，要求一旦決定公布會限制人民權利的「緊急事態宣言」前，應先向國會提出「事前報告」。

「緊急事態宣言」以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，將於明天生效，時間到5月6日止，為期約一個月。

安倍預計將在日本時間晚間7時舉行記者會，向日本民眾說明公布「緊急事態宣言」的理由及具體措施等，呼籲日本民眾配合。

截至今天下午3時止，在日本47個都道府縣疫情，東京都以1116例居冠，大阪府及千葉縣分別以428例及278例排名第2及第3位；神奈川縣以273例排名第4；兵庫縣以213例排第6；埼玉縣以199例排第7；福岡縣以176例排名第9。

公布「緊急事態宣言」的條件有兩項，第一是「國民生命及健康有受到顯著且重大被害之虞」；第二是「全國性且快速蔓延對國民生活及國民經濟造成重大影響，或是有造成重大影響之虞」。