沒谷歌不行 華為期盼Google上架AppGallery

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，中國大陸手機市場需求下滑，這讓仰賴中國大陸內需市場的華為(Huawei)面臨極大挑戰，須積極拓展海外市場。為了提升手機在海外市場的吸引力，華為方面不諱言地透露，期待 Google 旗下應用程式能夠上架華為應用商店(AppGallery)的想法。就此不難看出，華為手機在缺乏 GMS 以及 Google 相關應用程式的前提下，在海外市場所面臨的困境。

華為在 3 月底正式發表了 P40 系列手機，並在日前奪下《DxOMark》專業相機評測網站手機相機排行榜第一位。然而，不可諱言，P40 系列延續了 Mate 30 系列的命運，仍舊因為美中貿易戰禁令，無法使用 GMS(Google Mobile Service)服務以及 Google 旗下應用程式。這一項改變，事實上在 2019 年底推出 Mate 30 系列之際，就已經是華為手機無法躲避的困境，那為什麼在此時此刻華為才拉下臉，表達期待 Google 應用程式能夠上架 AppGallery 的意願跟需求呢？不外乎就是新冠肺炎疫情帶來的全面影響。

以 2019 年來看，華為是智慧型手機手機全球出貨量第二名，僅次於三星(Samsung)，領先蘋果(Apple)、小米(Xiaomi)、OPPO 等廠商。相對於其他品牌，華為對於中國大陸市場的倚賴程度最高，因此在新冠肺炎疫情爆發至今，銷量衝擊巨大。

因此，全力衝刺在海外市場的銷售，成為了華為必須要面對的功課。但是想在中國大陸以外的市場吃得開，Android 手機肯定必備 Google Play Store，此外也包含對許多 Google 所推出的應用程式，包含 Google Search、YouTube、Google 相簿、Google 雲端硬碟等的支援，而這些在華為剛推出不久的新機 P40 系列以及摺疊手機 Mate Xs 中都不具備。

為了打開海外市場的大門，華為勇於承認自己的需求。透過外媒報導，華為當前正積極遊說，期待能夠讓 Google 應用程式上架至華為應用程式商店 AppGallery。這個需求，很明顯地體現出華為 AppGallery 作為一個全新的應用商店來說，其生態系的不足與劣勢。

華為在二月份的開發者大會中宣布，AppGallery 成為全球第三代應用服務商店，僅次於 Google Play 以及蘋果 App Store，目前累積超過 5 萬 5 千個應用程式上架，使用者超過 4 億。即便如此，AppGallery 不僅缺乏了 Google 旗下的應用程式，應用程式數量也相對稀少，根據 Statista 統計，2019 年 Q4 Google Play 平台上擁有 257 萬應用程式，App Store 則是有 184 萬，前兩強與第三名之間的差距，相當明顯。

除了應用程式數量的巨大差異外，華為期待 Google 應用程式商店能夠上架 AppGallery 除了得尊重 Google 的意願外，使用 GMS 架構的 Google 系列應用程式如何在華為 HMS 架構下順利使用，也是另一個需要解決的大問題。

然而，在 Google 尚未回應是否會讓旗下 App 上架至華為 AppGallery 之前，華為倒是提前想出了暫時的替代性方案。根據《Android Authority》報導，華為如今在 AppGallery 中提供 Google 地圖、Google 翻譯、Google 雲端硬碟等服務的網頁版連結，讓使用者在搜尋時可以透過網路瀏覽器來使用這些服務，堪稱是一個還不錯的解決方案。

（中時電子報 黃慧雯）

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