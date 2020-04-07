馬尼拉封城 杜特蒂：傾向延長至4月30日

菲律賓總統杜特蒂6日深夜發表電視談話表示，政府傾向將大馬尼拉和呂宋島強化社區隔離延長到4月30日，以防堵武漢肺炎疫情擴散，「之後讓我們看看（是否再延長）」。

呂宋島自3月17日起實施4週強化社區隔離，等於全面封城，所有住戶居家隔離，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品。

如果杜特蒂（Rodrigo Duterte）說法成真，大馬尼拉和呂宋島約5700萬居民這樣的生活至少要再持續兩週以上。

杜特蒂也敦促民眾待在家裡，避免感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

他表示：「解決（武漢肺炎疫情）方式是什麼？不要被感染。怎麼做？不要出門。（不出門）吃飯怎麼辦？想辦法。」

對於封城後民眾失去收入來源，菲國政府如何紓困，杜特蒂說，目前經濟停滯，政府沒有收入，但還有3000億披索（約新台幣1790億元）可用。

菲律賓政府3日開始發放兩個月、每月5000披索到8000披索援助金給1800萬個貧困家庭。

杜特蒂說，將中等收入家庭納入援助是合理的，但政府目前沒有足夠資金。

他表示，那些最窮的人如果沒有工作，甚至沒辦法每天有飯吃。當沒東西吃時，「人們可能暴力起來，尤其是當他看到孩子沒有食物時」。

杜特蒂重申：「我們最弱勢的國民，尤其是窮人中最窮的那些人，必須立刻拿到政府援助。」

由於封城期限將屆，是否延長封城近日成為菲國輿論焦點。

一方面，菲律賓6日通報新增414例武漢肺炎確診、11人病逝，總確診數3660例，163例死亡，疫情仍無退燒跡象。

另一方面，約150名大馬尼拉地區貧民1日上街，抗議未收到援助物資，21人被捕，杜特蒂一度在電視演說上說，封城期間若有人惹麻煩，置軍警生命於險境，就「射殺他們」。延長封城可能使貧民生計更陷入困境。