英國首相病重失能不常見 沒明文代理人

英國首相強生的新冠肺炎症狀惡化，晚間被送進加護病房。首相任內重病的情況在英國並不常見，上次發生在17年前。英國首相也沒有明文上的職務代理人，通常由首相直接指定。

55歲的強生（Boris Johnson）10天前確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），並在家中展開自主隔離，但因為高燒與咳嗽等症狀不斷，為預防起見，昨晚入院倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy’s & St Thomas’ Hospital）接受檢查，但於今天下午病情惡化，住進加護病房。

英國廣播公司（BBC）報導，強生大約是在晚間7時被送進加護病房，據知他意識清醒，被送進加護病房僅是預防措施，以防他之後需要使用呼吸器。強生已經指示由外相拉布（Dominic Raab）代理必要職務。

英國首相在任內因為病重住進醫院，無法履行職務的情況並不常見。上一次是在2003年10月，當時的首相布萊爾（Tony Blair）因為心臟問題入院近5小時。他出院後，2天後就恢復上班，當時也是由外相替他去下議院發表聲明。

時間再往前，1983年的首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）曾經歷一個小時的眼睛手術，修復右眼視網膜。1957年的首相艾登（Anthony Eden）則是長期受膽囊疾病所苦，最終辭職。