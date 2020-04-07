減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句

沙烏地與俄羅斯等產油國將在周四（9日）舉行視訊會議，磋商減產協議，外媒報導，沙、俄也希望美國能加入減產；對此，美國總統川普表示，「OPEC並未要求美國油商減產來支撐油價，讓自由市場機制來決定。」

路透引述消息人士指出，沙國與俄羅斯等油產國在周四會議上，可能同意減產，但前提是美國必須加入減產行列。一位消息來源說，「沒有美國，就沒有協議」。

川普周一向記者表示，儘管未被OPEC要求減產，但實際上美國產油量早已自動下降，沒人問我這個問題（指減產），所以就等著看會發生什麼事。

川普上周發推文稱，提議沙俄減產1000萬桶，甚至高達1500萬桶。俄國總統普丁周五也釋出善意說，他願意結束沙俄長達1個月石油戰，但要求美國與其他OPEC產油國必須加入減產協商。

新冠疫情拖累全球經濟陷入衰退，原油需求下滑約30%，油價也一度崩跌6成，讓相關企業面臨裁員、破產的命運，因此川普急於出手救頁岩油公司。

由於OPEC減產會議從6日延至9日，引發外界擔憂無法達成協議疑慮，紐約原油周一暴跌8%，收在26.08美元；布蘭特原油重挫3.1%，收在33.05美元。截至台北時間7日13點12分，紐約油價大漲3.45%，暫報26.98美元。

（中時電子報 吳美觀）

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