黑暗曙光 美經濟學家看V型反彈 有機會

美國目前的失業率為13％，預測未來可能會更糟，這讓人不禁與30年代的大蕭條列相比較提。但是專家們仍然對實現急劇的V型反彈抱有希望。

約翰·霍普金斯大學金融經濟學中心(Center for Financial Economics,CFE)週四表示，隨著裁員的持續進行，並使該國陷入自1930年代以來從未見過的勞動力市場動盪，該比率在未來六個月內可能飆升至20％。諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼（Paul Krugman）上週五發布了迄今為止最不祥的預測之一。他認為CFE對20％失業率的時間表預測「非常樂觀」，並補充說「我們很可能會在兩週內到達。」

迄今為止，最令人震驚的估計來自聖路易斯聯邦儲備銀行，該機構稱失業率可能一路飆升至32％。那將遠遠超過歷史上最高的比率：在1933年大蕭條時期達到24.9％。

當前令人沮喪的預測並非沒有其基礎。週四發布的每週失業申請數據顯示，單週就有660萬美國人申請失業救濟，由于冠狀病毒使活動突然停止，兩週的失業人數增加至約1000萬。然後，美國勞工統計局週五透露，在截至3月14日的一個月中，非農就業人數減少了701,000。

3月下旬，由於各城市實行更嚴格的停業和社會隔離措施，失業率加速上升，大部分勞動力市場的損失不在周五的報告之列。失業申請也有望激增，各州將網站停機和電話線氾濫歸咎於潛在的低估。

然而，隨著經濟數據開始描繪出嚴重的經濟衰退，樂觀情緒依然存在。冠狀病毒引起的暴跌是罕見的特殊情況，一旦大流行消退，需求便會回升，這是經濟在大蕭條時期（1930年代的大部分時間）中有所不同的\。其他人則指出，美國政府的迅速政策反應是使經濟恢復在線的關鍵支持。

經濟政策研究所（Economic Policy Institute）政策主管海蒂·希爾霍茲（Heidi Shierholz）表示，當前的經濟下滑與美國上次經濟下滑在影響支出行為上有重大不同。例如，在2008年金融危機和隨後的經濟衰退期間，美國人沒有花錢，因為8萬億美元的房地產市場崩潰了。

希爾霍茲說，由於人們一生中最大的投資立即失去了價值，人們「實際上比他們以前想像的要富有」。她補充說，冠狀病毒的大流行和隨之而來的停工對範圍需求施加了類似的壓力，但是消費能力並未以相同的方式降低。

希爾霍茲說：「在這種情況下，對很多人來說，那根本不是真的。我的需求已直線下降。對於餐館，它已降至零。對於旅行，這已變為零。」 「當經濟恢復正常時，我還是會去餐館和商店。」

Principal Global Investors的首席策略師Seema Shah在3月26日的部落格文章中寫道，政府2兆美元的救助計劃也提高了經濟迅速復甦的可能性。她補充說，立法者通過針對重災區的刺激措施，「有能力使這次衰退成為最短暫的衰退之一。」

希爾霍茲說，這種威脅「很容易解決」，因為「國會可以在10分鐘內製定立法來做到這一點。」他們的評論使人們相信了V形復甦的可能性。

Natixis Advisors的高級副總裁Jack Janasiewicz在接受《商業內幕》採訪時說，美國經濟飛速反彈的可能性很小，原因是該國「在測試案例方面還算晚一些」。

Janasiewicz說，如果沒有協調一致的收容計劃，該國也可能面臨W型複蘇。在最近幾周中，各個州，縣和市都在不同的時間表和不同的強度下發出了停工通知。Janasiewicz警告說，缺乏單一的關閉策略可能會加劇新的爆發和第二次經濟崩潰。

他說：「有些地區已經完成了完全隔離，而其他地區則在說’我不會強迫任何人呆在家裡，只需要謹慎行事。」 「這危險的想法，有可能讓這種疾病將成為更長時間的流行病。」

文章來源：Business Insider

（中時電子報 趙永紝）