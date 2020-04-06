英相強生入院 仍能視事

英國首相強生確診感染新冠肺炎10天後，已證實於5日（周日）住院，唐寧街發言人強調這是「預防措施」，因首相仍有持續症狀。此外，由於新冠肺炎疫情爆發，使得投資人在3月自英國基金撤離數十億英鎊，失血規模遠超出近四年前英國脫歐公投的程度。

首相辦公室發言人表示，首相是遵循醫師建議住院檢查，因為他仍有發燒等症狀，但強調他仍能視事。發言人稱，「首相感謝國民保健署（NHS）人員所完成的所有傑出且艱辛的工作，並且呼籲持續遵循政府建議待在家中，保護NHS同時保護生命。」

現年55歲的強生為全球首位新冠肺炎確診的執政領袖，他在3月27日確診後在唐寧街首相官邸自行隔離，當時提及自己有高燒和咳嗽。

強生的懷孕未婚妻席孟斯（Carrie Symonds）上周六在推特表示，她過去一周也出現新冠肺炎的症狀，但未曾篩檢過。32歲的她並稱在自家休息七天後，「感覺自己好多了且在恢復中」。

英國女王伊莉莎白二世周日則罕見地發布電視演說，呼籲人民要以決心和團結對抗疫情。

英國目前確診人數突破4萬人，包括現年71歲的王儲查爾斯親王，他兩周前宣布感染新冠肺炎。英國先前也因缺乏公共新冠肺炎篩檢能力，同樣確診的衛生部長韓考克（Matt Hancock）表示，目標英國4月底達到每日檢測10萬人的能力。

另據Calastone資料顯示，3月英國基金淨流出31億英鎊，幾乎是2016年6月贖回規模的近三倍。

上月股市因疫情而出現狂跌走勢，英國債券基金也承受重擊。

Calastone指出，固定收益基金在3月出現最大失血潮，投資人資金淨流出37億英鎊，是2019年1月締造單月最大流出紀錄的13倍，繳回過去八個月累積流入的資金。固定收益基金大規模贖回，歸因於投資人擔憂公債和企業債市場的信用品質。