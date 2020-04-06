日本東京、六府縣進入緊急狀態

為了阻斷新冠肺炎疫情蔓延，日本首相安倍周一宣布，東京都與神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等6府縣進入緊急狀態，最快周二正式實施，時間暫定為期1個月，安倍政府同時宣布推出9,900億美元的振興方案，搶救瀕臨衰退的經濟。

截至6日，日本確診病例達4,777人（含郵輪712人），死亡人數108人（含郵輪11人），與其他疫情熱區國家相較，整體災情相對較輕，但問題是確診人數還是不斷增加，尤其是東京，已確診感染總人數已達1,116人。

安倍周一晚上向媒體指出，「日本無須像其他國家一樣進行全面鎖國，僅會對東京都與其他6府縣宣布進入緊急狀態，火車一樣照開，超市也會正常營運，緊急狀態可讓我們強化避免疫情擴散的必要措施，同時確保維持一定的經濟活動。」

安倍同時表示，政府將推出總規模約108兆日圓（9,900億美元）的經濟振興方案，其中直接發給現金的額度超過6兆日圓。

宣布緊急狀態可讓日本政府對民眾下禁足令，並要求企業停工，但不是像其他國家所採取的全面封鎖，大多數情況下，違反規定者並無罰則，所以政策落實主要還是靠社會的壓力，與老百姓對政府自發性的配合度。

隨著疫情升溫，日本政府採取宣布進入緊急狀態的壓力不斷增加，但安倍一直以對民眾與企業的限制太大為由，不願採取此一措施。

花旗表示，如果進入緊急狀態，日本第二季國內生產毛額（GDP）季減年率幅度估達19.7％。花旗指出，該季消費者支出估計將萎縮6％，企業投資衰幅也在5到6％，2020會計年度全年GDP料負成長4.7％。

日本社會普遍支持進入緊急狀態，由日本新聞網發布的最新民調結果顯示，日本8成的民眾認為安倍應該宣布進入緊急狀態，只有1成2表示反對。另外，安倍的施政滿意度僅43.2％，較上個月下滑5.7個百分點。

東京都知事小池百合子6日表示，鑒於無法追蹤感染源的比率過高，她支持宣布進入緊急狀態，以便於落實更嚴格的保持社交距離政策。

政府防疫專家指出，緊急狀態可使人與人接觸減少達80％，從而防止疫情大爆發。