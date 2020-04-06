星國關非必要服務業 這兩處預約暴增

新冠肺炎疫情加劇，新加坡明天落實更嚴格社交安全規範，暫時關閉非必要服務場所1個月，使得美容院在禁令生效前門庭若市，寵物主人也搶先預約，要給貓狗洗香噴噴美容澡。

新加坡從4月7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，舉凡提供非必要服務工作場所，例如美容院、按摩院等要暫時關閉1個月。

另外，水、能源與環境有關的服務行業照常運作，另與日常民生有關的理髮、電梯維護、洗衣、醫院、銀行與大眾運輸與電信持運營運；但是理髮店雖得以豁免，但會暫停染髮與燙髮。餐館、小販中心、咖啡店與食閣等庶民美食中心僅接受外帶或送餐服務。

自從這項禁令宣布後，新加坡美容美髮店外在周末假日湧現「修整門面」人潮，同時增加預約美容染燙的上班族。

新加坡美睫店True Eyelash Beauty業者李宇真（Peggy Lee）告訴中央社記者，新加坡要實施更嚴格的社交安全規範，很多上班族即使居家辦公，也要保持良好儀容，周末假日迄今的預約美睫人數爆增，業績量比平常多50%，只能加班因應。

寵物美容業者則同樣受到波及，大批寵物主人也登門或電話詢問，要搶在禁令生效前為家中的汪星人（狗）與喵星人（貓）先洗美容澡並修剪指甲。

家中養兩隻貓咪的安妮（Anny）受訪指出，貓咪雖很愛乾淨，也會自行清潔身體，雖然家貓不外出，仍要定期洗澡，修剪指甲。

寵物美容業者表示，已在周末假日接到不少預約美容電話，但寵物店人力有限，無法完全消化所有預約訂單。

新加坡衛生部昨日公告，新加坡日前也出現多個外籍勞工宿舍群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例。位於實理達北連路的S11榜鵝外勞宿舍新出現22起病例，總病例數達63起，成為最大的本土感染群。

新加坡昨天新增120起病例，4起是境外移入，其他116起都是本土感染病例，累計確診總數達1309例。