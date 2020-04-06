美首例動物確診 紐約動物園老虎染新冠肺炎

美國紐約市布朗克斯動物園今天表示，園內一隻老虎驗出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）呈陽性反應，據信是被一名無症狀的保育員傳染。

法新社報導，負責營運布朗克斯動物園（Bronx Zoo）的野生生物保育學會（Wildlife Conservation Society）在聲明中表示，4歲的母馬來亞虎納迪亞（Nadia）和牠的姊妹阿珠兒（Azul）、2隻東北虎和3隻非洲獅都出現乾咳症狀，但可望痊癒。

路透社報導，園方為瞭解納迪亞身體不適的原因，替牠照了X光、做超音波掃描和驗血；雖然其他獅虎也出現症狀，但園方僅採檢納迪亞是因為牠病得比較厲害、食慾開始下降，園方也不希望讓所有貓科動物都接受麻醉。

野生生物保育學會致法新社的聲明中寫道：「我們出於謹慎採驗了這隻老虎，也會確保我們獲得任何有關2019冠狀病毒疾病的知識，都將有助世界認識這種新型冠狀病毒。」

聲明還說：「雖然布朗克斯動物園裡的這些貓科動物食慾稍微下降，不過在獸醫照料下，其他方面都良好，生氣勃勃且機敏，和保育員也有互動。」

聲明提到，由於不同物種對新型傳染病的反應可能不盡相同，因此目前並不清楚這種疾病在大型貓科動物身上會如何發展，但園方將持續密切觀察牠們，且預期牠們會痊癒。

紐約州新冠肺炎死亡病例已突破4,000例，區域內4座動物園和水族館從3月16日起全數關閉至今。

園方強調，「除了疫情最初在武漢市場爆發以外，沒有證據顯示動物會將2019冠狀病毒疾病傳染給人類，也沒有證據顯示美國境內有人被動物傳染2019冠狀病毒疾病，包括寵物犬或貓」。

根據美國農業部網站，納迪亞罹病消息傳出以前，美國境內「並未傳出有寵物或其他動物」染病。

農業部網站寫道：「在我們瞭解更多關於這種病毒的資訊以前，還是建議感染2019冠狀病毒疾病的民眾避免接觸動物。」

香港先前傳出2隻寵物犬驗出新冠肺炎陽性反應後，比利時3月底也傳出類似案例，一隻寵物貓確診新冠肺炎，據信牠們都是被同住的人類傳染。

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