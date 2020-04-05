振興美經濟 NBA總裁席爾佛：願帶頭復賽

美國總統川普5日邀請美國各大職業運動總裁進行視訊會議，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，NBA總裁席爾佛在會議中表態，「NBA之前成為美國第1個停賽的聯盟，未來只要美國衛生部門核准，NBA願意帶頭復賽，藉以恢復經濟。」

正如席爾佛所說，NBA是在3月12日爆發爵士中鋒戈貝爾接受新冠病毒檢測呈現陽性之後，緊急宣布無限期停賽，隨後引發包含MLB、NHL、WWE、WNBA等美國職業聯賽先後宣告停賽，至今還看不到復賽跡象，畢竟美國疫情日趨嚴重。

不過川普隨後竟然放話，強調他認為NFL的新球季，應該可在今年9月如期開打，因為他希望美國民眾能在8月或9月重新回到球館看球，但當媒體詢問川普預估民眾重回球館的日期，他選擇拒絕回答，只說了「很快」兩字，擺明就開空頭支票。

川普的說法也馬上被加州州長紐森打槍，因為紐森表示，「我不希望在這個州發生這種幾萬名觀眾群聚的事情，現在我只關注眼前的狀況，但我預估未來幾個月不可能發生這種事情。」

（中時 黃及人）

NBA對疫情悲觀 可能放棄本季

NBA的2019-20球季可能無法挽回，聯盟現在討論的不是何時復賽，而是取消球季可能造成的衝擊。ESPN記者Brian Windhorst在他們的節目體育中心表示：「聯盟正研議如何喊停整個賽季。」

當然復賽仍是個選項，先前的計畫是把剩餘比賽移師到拉斯維加斯舉行，但還有很多技術問題要克服，包括球員與教練團的檢疫問題。眼下NBA更關心如何處理球員的薪資，對復賽並不十分積極。停賽前全聯盟戰績最好的是東區公鹿隊，53勝12敗。

ESPN指出，聯盟在上周還比較樂觀，但本周急轉直下。畢竟美國新冠疫情太嚴重了，大聯盟馬林魚球場出借做為檢測站，美網主場改為臨時醫院，美國感染者已突破30萬人，死亡8441人，康復者1.4萬人。

（中時電子報 盧品青）