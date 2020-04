做好準備！川普：美本周將死更多人

美國新冠肺炎確診人數突破30萬,死亡人數突破8,000人,美國總統川普要民眾做好準備,迎接最艱辛的一周,他預估,美國本周將會有更多人喪命。

綜合路透社、美國有線電視新聞網(CNN)、《國會山莊報》(The Hill)報導,截至4日,美國新冠肺炎確診人數已經突破30萬人,根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)全球疫情統計,美國至今已有308,850人染疫,周六死亡人數增加1,224人,累計境內共有8,376人喪命。

美國總統川普日前在疫情記者會上警告,美國人要做好未來幾天死亡人數大增的心理準備,他說美國接下來將會面臨最艱辛的2周,「很不幸地,將會有很多人喪命。」

川普表示,「我們將進入非常可怕的時期,我們過去從沒看過這樣的(死亡)數字,包括一次世界大戰、二次世界大戰及其他任何時候都沒有。」

紐約州仍是全美疫情中心,周六單日增加630人喪命,該周至今累計死亡人數達到3,565人。紐約州長古莫在上周五表示,紐約疫情預計7天內會達到高峰。

白宮衛生官員也指出,疫情重災區有可能從沿岸轉移到中部的紐奧爾良及芝加哥,呼籲民眾嚴守維持社交距離政策,白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)在上周六請求民眾不要上超市、藥局,指出接下來2周對於拉低疫情曲線相當重要。

在衛生官員呼籲民眾盡量待在家中的同時,川普於上周六再度重申重啟美國經濟活動的重要性,他強調,防疫措施確實有效,「但我們不準備摧毀我們的國家(經濟),我們必須重新開始運作」,「我一開始就說過,防疫措施帶來的後果不應該比問題本身更嚴重。」

《國會山莊報》指出,川普此番宣言可能暗示他將在月底前取消部分防疫措施,讓美國經濟重新運作。

(中時電子報 吳映璠)