沙、俄周一會議延期 油價恐回跌

沙烏地阿拉伯和俄羅斯互相指責對方是油價崩跌元兇，周一原訂開會討論減產恐延後至周四舉行，上周因預期減產而飆漲的油價在周一可能重挫。專家認為，要減產救油價，必須有美國加入才能奏效。

油價3月底創18年新低、驚見1字頭之後，川普施壓沙國主導的石油輸出國家組織（OPEC）和以俄國為首的非OPEC產油國合作減產救油價，並在上周四搶先宣佈減產消息，讓外界預期雙方每天將減產1千萬桶石油，相當於全球每天供應量一成。

減產預期刺激油價上周飆漲逾三成，創最大周線漲幅，中止周線連5黑走勢。3日收盤，紐約西德州中級原油近月期貨上漲14.5％，每桶29美元；倫敦布蘭特近月期油收漲14％，每桶34.11美元。

但俄國總統普丁上周五指責沙國增產和打價格戰是油價崩跌元兇，沙國翌日反擊俄國不配合減產才是崩跌主因。

外媒引述OPEC知情人士消息報導，計劃周一舉行的緊急會議可能延後至周四，讓大家有更多時間討論。雙方仍未擬定減產細節，但強調氣氛正面。

消息人士指出，減產救油價有2大難題，即減產量必須低於崩跌前水準，和美國必須加入減產行列。

國際能源署（IEA）上周警告每天減產1千萬桶不足以抵銷需求銳減衝擊。即使產油國之間合作減產1千萬桶，第2季全球石油庫存量每天仍將增加1,500萬桶。

《華爾街日報》報導，沙國與俄羅斯也要求美國加入減產行列。但美國受限於國內反壟斷法，不能透過人為方式左右油價漲跌。

知情人士透露，即使美國能源部長布耶特（Dan Brouillette）上周五跟能源業領袖通電，都沒提到減產的可能性。外界認為美國不可能加入減產行列。

美國內部對減產有不同法看。美國石油協會（API）認為減產會傷害美國能源業。石油重鎮德州，其鐵路委員會委員西頓（Ryan Sitton）認為應考慮減產。

加拿大、挪威和墨西哥已表示願意配合沙俄兩大陣營的減產行動。